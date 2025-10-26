Yeni Şafak
İsrail hapishanelerinde 49 kadın tutuklu var

16:4726/10/2025, Pazar
AA
Filistin'de İsrail zulmü
Filistin'de İsrail zulmü

Filistinli kadınlar, terör devleti İsrail’in uyguladığı politikalar ve uzun süredir devam eden çatışmalar nedeniyle ağır koşullarda yaşamlarını sürdürmeye çalışırken şu anda İsrail cezaevlerinde ikisi 18 yaş altı 49 Filistinli kadının olduğu bildirildi. Tutuklulardan ikisinin 18 yaş altı olduğunu açıklayan Cemiyet, bir kadının da Gazze Şeridi'nden alıkonulduğunu belirtti

Filistin Ulusal Kadınlar Günü münasebetiyle açıklama yapan Filistin Esirler Cemiyeti, İsrail hapishanelerinde 49 Filistinli kadının tutulduğunu, bunlardan ikisinin 18 yaş altı olduğu ve Gazze’den de bir kadının bulunduğunu belirtti.


  • Açıklamada, kadın tutukluların işgalci İsrail’in hapishanelerinde ve sorgu merkezlerinde "örgütlü ve sistematik" ihlallere maruz kaldığı belirtilirken bu ihlallerin, Gazze Şeridi'ne saldırıların başlamasından bu yana "benzeri görülmemiş" şekilde arttığına dikkat çekildi.

Kadın tutukluların, "işkence, aç bırakma, kasıtlı tıbbi ihmal, cinsel taciz, çıplak arama ve psikolojik baskılara" maruz kaldığı vurgulandı.

Filistin'de her yıl 26 Ekim Filistin Ulusal Kadınlar Günü olarak kutlanıyor.




