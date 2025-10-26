İsrail hapishanelerinde 49 kadın tutuklu var

Açıklamada, kadın tutukluların işgalci İsrail’in hapishanelerinde ve sorgu merkezlerinde "örgütlü ve sistematik" ihlallere maruz kaldığı belirtilirken bu ihlallerin, Gazze Şeridi'ne saldırıların başlamasından bu yana "benzeri görülmemiş" şekilde arttığına dikkat çekildi.