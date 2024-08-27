Gazzeli gazeteciler hakikatin askeri oldu

Terör devleti İsrail, 7 Ekim’den bu yana dünyanın gözü önünde Gazze’nin üzerine ölüm yağdırmaya devam ediyor. Özellikle, bölgedeki gerçekleri dünyaya duyurmak isteyen gazetecileri hedef alan işgalciler, şu ana kadar 162 basın mensubunu vahşice katletti. Yaşanan insanlık dramını gözler önüne seren Press For Palestine - Filistin Vatandaşları İçin Gazeteci Dayanışması, bu süreçte gazetecilerin yaşadığı zorlukları ve misyonlarını kamuoyuna daha iyi aktarabilmek amacıyla ‘Gazzeli Gazeteciler Anlatıyor: İsrail İşgali altında Yaşam ve Direniş’ başlıklı Belgesel Gösterimi ve Panel gerçekleştirdi. Panelde önce ‘No Escape: Voices from Palestine-Kaçış Yok; Refah’tan Sesler’ belgesel gösterimi yapıldı. Bölgede görev yapan gazeteci Memduh Bordo yaşanan katliamı anlattı.

SAVAŞ OĞLUNU VE AİLESİNİ ALDI

Aralık ayında Gazze’den tahliye edilen Memduh Bordo, birçok savaşa şahit olduğunu belirterek en kanlısını 7 Ekim itibariyle yaşadıklarını belirtti. Bordo, “Bu savaş benden oğlumu aynı zamanda evimi, ofisimi ve 35 yılı aşkın çalışma hayatım boyunca elde ettiğim hemen hemen her şeyi alıp götürdü. Gazze’de sürekli yerimizden ediliyorduk orada hiçbir yer güvenli değil, herkes yaşamak için oradan oraya göç edip duruyor. Gazze’de görevimi yaptığım süre boyunca beni en çok etkileyen şey halkımın özgürlüğe ulaşmak direnişe olan kararlılığı oldu. Filistinli gazetecilerin mesleklerini icra etmekte 2 amaçları vardır birincisi, gerçeği bütün dünyaya aktarmak, ikincisi Filistin’in özgürlüğüne kavuşması için direnişi meslekleri aracılığıyla yapmaktır” şeklinde konuştu.

FİLİSTİN'İN SESİ OLDULAR

Bütün zorluklara ve tehlikelere rağmen Filistin’in özgürlüğü için mücadele eden bütün gazetecilere selam gönderen Bordo, “Filistinli gazetecilerin yaşadıkları savaş tarihinde benzeri görülmemiş bir olaydır, daha önce hiçbir savaşta bu kadar fazla şehit gazeteci sayısı olmamıştır. Tüm zorluklara, ve tehlikelere rağmen hala sahada görüntü ve haber aktaran kahramanlara ise selam olsun, onlar halkımızın tarihte yaşadığı en zorlu savaşlarda hakikatin askerleri oldu" ifadelerini kullandı.











