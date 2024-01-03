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Dünya

Gazzeli gazeteciler ölümden korkmaz: Ayağa kalkıp anlatmam gerekiyordu

El Cezire Gazze Büro Şefi Wael Al-Dahdouh, İsrail bombardımanında kaybettiği eşi, çocukları ve torunlarını defnettikten bir gün sonra büyük bir metanetle görevinin başına dönmüştü. Al- Dahdouh saldırılarda tam 17 yakınını kaybetti. Yeni Şafak’a konuşan Al-Dahdouh, “Eşimi ve çocuklarımı kaybettim. Benim için çok ağırdı. Fakat yeniden ayağa kalkıp yaşananları anlatmam gerekiyordu. Bilmiyorlar ki Gazzeli gazeteciler ölümden korkmaz” dedi.

Rabia Şenol
Rabia Şenol
04:00 - 3/01/2024 Çarşamba
Güncelleme: 02:15 - 3/01/2024 Çarşamba
Yeni Şafak
Wael Al-Dahdouh’un eşi, biri 15, diğeri 8 yaşındaki çocukları ve 18 aylık torunu İsrail’in hava saldırılarında hayatını kaybetti. Ailesinin kendi elleriyle toprağa veren Al-Dahdouh, bir gün sonra sahada haber yapmaya geri döndü.
Wael Al-Dahdouh’un eşi, biri 15, diğeri 8 yaşındaki çocukları ve 18 aylık torunu İsrail’in hava saldırılarında hayatını kaybetti. Ailesinin kendi elleriyle toprağa veren Al-Dahdouh, bir gün sonra sahada haber yapmaya geri döndü.

Terör devleti İsrail’in 7 Ekim’den bu yana büyük bir katliam harekatı yürüttüğü Gazze’de görev yapan gazeteciler bütün zorluklara rağmen bölgenin durumunu duyurmak için çalışmaya devam ediyor. Kendisi İsrail saldırılarından kıl payı kurtulan ancak eşi, oğlu ve kızını kaybeden El Cezire Gazze Büro Şefi Wael Al-Dahdouh, bu gazetecilerden. Wael Al- Dahdouh 88 gündür Gazze’de yaşadıkları zorlu günleri Yeni Şafak’a anlattı.

GÖRÜLMEMİŞ BİR SOYKIRIM

Gazze Şeridi’nde zorlukların her geçen gün katlanarak devam ettiğini söyleyen Wael Al-Dahdouh, “İşgalciler sivil insanların üzerine neredeyse her saniye bomba atıyor, insanları belli bir yere sıkıştırmaya çalışıyorlar. 3 ay boyunca insanlara uyarılar yapmadan evleri yıkıldı. Hedef Gazze’nin dümdüz edilmesi ve insanların Gazze’den uzaklaştırılması. Daha önce örneği görülmemiş bir soykırımın içerisindeyiz” diye konuştu.

YA ZAFER YA ÖLÜM

“Gazze’de gazeteci olmak çok zor” diyen Dahdouh, şöyle devam etti: “Yaşananları her daim dünya ile paylaşmak için çok zor şartlarda mesleğimizi icra ediyoruz. İşgalci İsrail’in saldırılarında eşimi ve çocuklarımı kaybettim. Ailemden 17 kişi şehit oldu. Bu durum benim için çok ağırdı. Fakat yeniden ayağa kalkıp yaşananları anlatmam gerekiyordu. Burada bulunan bütün meslektaşlarım aynı üzüntüyü ve acıyı yaşayıp çalışmalarına devam ediyor. Ayrıca çok ciddi şekilde ölüm tehditleriyle karşı karşıyayız. Bizim sesimizi kısmaya çalışıyorlar. Fakat bilmiyorlar ki Gazzeli gazeteciler ölümden korkmaz. Hepimiz sonumuzun ya zafere ya ölüme çıkacağını biliriz. Anlatmaya ve haykırmaya devam edeceğiz.”

ÖLÜMLE BURUN BURUNAYIZ

15 gün önce Cebaliye Kampı’nda yanından geçtiği evin doğrudan hedef alınarak bombalandığını anlatan Dahdouh, “Meslektaşım İslam Bedir ile bombardımanın altında kaldık. Etrafa saçılan şarapnel parçaları ayağıma isabet etti ve yaralandım. Hâlâ ayağımın içinde şarapnel parçası bulunuyor. Ölümle burun burunayız ama korkmuyoruz” dedi.

Türk basını Filistin basınının muadili gibi

“Vatanımızın ve insanlarımızın haklarını savunduğumuz için İşgalciler tarafından sürekli hedef alınıyoruz” diyen Wael Al-Dahdouh “Gazetecilerin dünya genelinde dokunulmazlığının olduğunu biliyoruz. Fakat Gazze'de durum maalesef öyle değil. Burada birçok gazeteci arkadaşımız şehit oldu. Hepimiz hedef alınıyoruz. Bizi öldürseler dahi Gazze’de yaşananları bütün dünyaya haykırmaya devam edeceğiz. Bizler Türk basınını yanımızda görmeye alışkınız. 2008 saldırılarından itibaren bizlere çok destek oldunuz. Türk basınını Filistin basınının muadili olarak görebiliriz. Türk basınına bizlere olan desteğinden kaynaklı çok teşekkür ederiz” şeklinde konuştu.



#Filistin
#Gazze
#İsrail
#Soykırım
1 saat önce
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