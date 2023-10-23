Gazze’nin 3 günlük yakıtı kaldı!

BM Yakın Doğu’daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansından (UNRWA) yapılan açıklamada, Gazze’ye yakıt girişinin sağlanması gerektiği vurgulandı. Açıklamada, “Üç gün içinde UNRWA’nın yakıtı bitecek ve bu, Gazze Şeridi’ndeki insani müdahalemiz açısından kritik önem taşıyor. Yakıt olmadan su, çalışan hastane ve fırınlar olmayacak. Yakıt olmadan yardımlar çaresiz ihtiyaç sahiplerine ulaşamayacak. Yakıt olmazsa insani yardım da olmaz” ifadesine yer verildi.

SEVKİYATA İZİN VERİN

UNRWA’nın Gazze Şeridi’ndeki en büyük insani yardım aktörü olduğu belirtilen açıklamada, “Yakıtsızlık kadınları, çocukları ve Gazze halkını daha da boğacak. Yakıt olmazsa, ihtiyaçları bizim gözetimimiz altında her geçen saat artan Gazze halkını yüzüstü bırakacağız. Bu olamaz ve olmamalıdır” denildi.

KESİNTİSİZ YARDIM ŞART

İnsani yardımın sürdürülmesinin önemine değinilen açıklamada, “Tüm taraflara ve onlar üzerinde etki sahibi olanlara, insani müdahalenin çökmesini önlemek için kullanılmak üzere Gazze Şeridi’ne akaryakıt sevkiyatına derhal izin vermeleri çağrısında bulunuyoruz” ifadesi kullanıldı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi: “UNRWA’nın Gazze’de yerinden edilen yaklaşık 500 bin kişiye hizmet verdiğinin altı çizildi. Gazze’ye dün getirilen yardımlardan dolayı duyulan memnuniyetin dile getirildiği açıklamada, “(Yardımlar) Yeterli olmaktan uzaktır. Anlamlı olabilmesi için Gazze’nin kesintisiz ve geniş kapsamlı bir insani yardım hattına ihtiyacı var.”

Yakıtı olan hastaneye BAĞIŞLASIN

Gazze’deki Sağlık Bakanlığı, akaryakıt istasyonu sahiplerini ve elinde az miktar da olsa yakıt bulunanları, hastanelere bağış yapmaya çağırdı. Gazze’deki Sağlık Bakanlığı’nın Telegram hesabında, Bakanlık Sözcüsü Eşref el-Kudra’nın Gazze’de yakıtı tükenen hastanelere bağış yapılması çağrısına ilişkin açıklaması paylaşıldı. Açıklamada, “Akaryakıt istasyonu sahiplerini ve elinde ne kadar olursa olsun yakıt bulunan herkesi hastanelere bağış yapmaya çağırıyoruz.” ifadelerine yer verildi.

60 prematüre bebek kurtarılmayı bekliyor

Gazze’deki Şifa Hastanesi yoğun bakım ünitesinde 60 prematüre bebek yeterli imkan olmadığı için ölümle karşı karşıya. Gazze’deki hastanelerde elektrik, temiz su, yakıt ve ilaç yok denecek kadar az. Özellikle elektriğin olmaması kuvözlerde yaşayan prematüre bebeklerin ölümüne sebep olacağını ifade eden Şifa Hastanesi Başhekimi Muhammed Ebu Selmiye, “Hastanede çok eksiğimiz var. Bu çocuklara verdiğimiz esas mama ve ilaçlar bitmiş vaziyette. Bu durum prematüre bebekler için ciddi sıkıntı oluşturuyor” dedi

ÖZEL BAKIM GEREKİYOR

Prematüre bebeklerin özel bakıma ihtiyaç duyduğunu anlatan Selmiye, “Özel bakımlar yapılmadığında ölüm riski ortaya çıkıyor. Dirençleri olmadığı için enfeksiyona maruz kalıyorlar. Bebeklerin kuvözlerde ısılarını sağlıyoruz fakat elektrik olmadığı için bu çocuklar soğuktan ölecek. Gazze’de bu şekilde bakım alan çok sayıda çocuk var. Bize yardım edin, çocuklarımızı ölüme terk etmek istemiyoruz” diye konuştu.

ESAS İLAÇLAR DAHİ BİTMİŞ DURUMDA

Yardımların Gazze’ye girişinin uzaması halinde bebeklerin öleceğini belirten Selmiye, “Temiz su, gıda ve yakıt yok. Sınır kapılarından acil şekilde ihtiyaçların giriş yapması gerekiyor. Bizler can kurtarmaya çalışıyoruz. Doktorlar olarak tedavileri minimum malzemelerle yapmaya çalışıyoruz. Eğer yardımların girişleri biraz daha uzarsa birçok bebek göz göre göre hayatını kaybedecek” şeklinde konuştu. Selmiye, şu ana kadar giriş yapan yardımların yeterli olmadığını da anlattı.















