Gazze’nin soykırım haritası

İşgalci İsrail ordusunun 7 Ekim 2023'ten beri sürdürdüğü bombardıman ve saldırılar nedeniyle bir yerden bir yere göç etmek zorunda kalan Filistinliler, toplam yüzölçümü 375 kilometrekare olan Gazze Şeridi'nin yüzde 11'inde toplandı. Saldırılar öncesi nüfusu 2.4 milyon olduğu tahmin edilen Gazze'de, İsrail ordusunun tahliye emirleri ve saldırıları sonrası 2 milyon sivil yer değiştirmek zorunda kaldı. İsrail ordusu, ilk aşamada 1.4 milyon sivili "güvenli" olarak ilan ettiği Gazze'nin güneyindeki Refah bölgesine toplamıştı. Ancak 7 Mayıs'ta Refah bölgesine kara harekatı başlatan işgal güçleri, Filistinli sivilleri buradan da çıkarak Refah'ın biraz kuzeyindeki Han Yunus, Deyr el-Belah ve Megazi bölgesine itti.

750 BİN FİLİSTİNLİ BOMBARDIMAN ALTINDA

Birleşmiş Milletler (BM) Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı'nın (UNRWA) verilerine göre, Gazze'nin güneyindeki Han Yunus bölgesinde toplam 750 bin Filistinli bulunuyor. Daha önce iki kez kara harekatına maruz kalan ve İsrail'in bombardımanlarına ilk günden beri yoğun olarak maruz kalan Han Yunus'ta neredeyse hiçbir bina ayakta kalmazken Ağustos ayı başından beri İsrail ordusunun yayınladığı tahliye emirleri nedeniyle buradan da Akdeniz kıyısındaki Deyr el-Belah ve El-Mevasi bölgelerine yoğun göç başladı.

GAZZE ŞEHİR MERKEZİNDE 300 BİN KİŞİ MAHSUR

Gazze Şeridi'nin orta kesiminde bulunan Gazze şehir merkezinde ise 300 bin Filistinli mahsur durumda. Şehir merkezinin hemen güneyinde doğu-batı yönünde uzanarak Gazze Şeridi'ni ortadan kesen Natasarim hattında yüzlerce İsrail askeri ve zırhlı araçları konuşlanmış durumda. Koridorda en az 8 askeri nokta kuran İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin güneyi ile kuzeyinde eş zamanlı kara saldırıları düzenliyor. İsrail saldırılarına maruz kalan kuzeydeki Beyt Lahiya ve Cibaliye Kampı'nda da 300 binden fazla Filistinli yıkık binalar arasında yaşıyor. Gazze şehir merkezi ile Beyt Lahiya, Cibaliye ve kuzeybatıda Akdeniz kıyısında bulunan El-Şatı Kampı'na da İsrail'in bölgedeki Erez Sınır Kapısı ile güneydeki Refah ve Kerem Ebu Salim sınır kapılarını kapatması nedeniyle uzun süredir insani yardım ulaştırılamıyor.

REFAH'TA YALNIZCA 50 BİN KİŞİ KALDI

UNRWA verilerine göre, 7 Mayıs'ta başlayan İsrail saldırıları öncesi 1.4 milyon sivilin yaklaşık 75 kilometrekarelik bir alana yığıldığı Refah bölgesinde ise yalnızca 50 bin sivil kaldı. İsrail ordusu, kara saldırılarına başlamasının ardından buradaki sivilleri Han Yunus, El-Mevasi, Deyr el-Belah, El-Megazi ve El-Mevasi bölgelerine gönderdi. Refah'ta kalan sivillerin büyük çoğunluğu da Han Yunus'a yakın Abasan el-Kubra, Abasan el-Suğra ve Tel el-Sultan'ın kuzey bölgelerinde toplandı.

1 MİLYON FİLİSTİNLİ 3 KAMPTA

İsrail ordusunun saldırılar düzenleyerek Refah'tan sürdüğü yaklaşık 1.4 milyon Filistinli Han Yunus ve Deyr el-Belah'ta üst üste yeni tehcirlere uğrarken nüfusun kalan 1 milyon kişilik kısmı ise Gazze'nin orta kesimindeki El-Megazi, El-Bureyc ve Nusayrat kamplarında yoğunlaşıyor. Nusayrat Kampı, daha önce İsrail'in iki kara saldırısına maruz kalıp boşaltıldıktan sonra binlerce Filistinli tekrar buraya toplandı. Kampın büyük kısmının bombardımanlar yüzünden yerle bir olduğu daha önce yayınlanan uydu görüntüleri ve yerel muhabirlerin dünya kamuoyuna aktardığı fotoğraflarda görülmüştü. El-Megazi ve El-Bureyc kampları ise sık sık İsrail savaş uçaklarının bombardımanlarına maruz kalıyor. İsrail, geçen hafta El-Megazi Kampı'ndaki iki bölge için de tahliye emri vermişti.











