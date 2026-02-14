Yeni Şafak
Gazze'ye göndereceği askerleri hazırlıyor

04:0014/02/2026, Cumartesi
Endonezya, ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze planı kapsamında oluşturulan Uluslararası İstikrar Gücü (ISF) çerçevesinde Gazze'ye konuşlandırmayı planladığı askerleri hazırlamaya başladı.

Antara ajansının haberine göre, Endonezya Deniz Kuvvetleri Komutanı Amiral Muhammad Ali, bölgeye hastane gemisi ile istihkam ve sağlık birimlerinden oluşan askeri birliği sevke hazırlandıklarını bildirdi. Filistin halkına destek amacıyla bir hastane gemisinin hazırlandığını belirten Ali, "İkinci hastane gemisini de yedekte bekleteceğiz" dedi. Görevlendirilecek asker sayısına ilişkin Endonezya Ulusal Silahlı Kuvvetleri (TNI) karargahından gelecek onay ve talimatları beklediklerini aktaran Ali, personelin hazırlıklarının sürdüğünü kaydetti. Endonezya Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Prasetyo Hadi, yaptığı açıklamada, yaklaşık 8 bin TNI askeri personelinin bölgeye gönderilmesinin öngörüldüğünü belirtmişti. Hadi, "En azından Gazze'deki gerilimin düşmesini umuyoruz. Bu süreçle birlikte gıda yardımlarının Gazze'ye girişi kolaylaşacaktır" ifadelerini kullanmıştı.




