Gazze'ye önce broşür ardından bomba yağıyor

İsrail ordusu, Gazze kentinin batısında bulunan Ebu Rasas binasını hedef alarak yerle bir etti, kentin kuzey batısındaki Kerame bölgesinde bulunan "Kule 5" isimli çok katlı binanın üst katlarını bombaladı. Kentin Ayidiyye Caddesinde "Abdullatif" ailesine ait çok katlı binayı yıkan İsrail ordusu, başka bir ev için de saldırı öncesi tahliye uyarısında bulundu. İsrail ordusu, Gazze kentinin batısındaki Nasr Mahallesinde birkaç kattan oluşan Ayiş binasını yerle bir etti.