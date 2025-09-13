Gazze'ye önce broşür ardından bomba yağıyor

İsrail soykırım ordusu, Gazze kentindeki Filistinlileri göçe zorlamak amacıyla konut ve çok katlı binaları hedef alan saldırılarını sürdürüyor. Bölgeye "tahliye" broşürleri atan katil İsrail askerleri okul gibi toplu barınma merkezlerini vurdu.
Gazze kentinde İsrail ordusunun gün boyu yüzlerce yerinden edilmiş Filistinlinin barındığı binalar için saldırı öncesi tahliye uyarısında bulunması siviller arasında paniğe yol açtı.
İsrail, Gazze'deki Filistinlileri göçe zorlamak için binalara saldırılar düzenliyor
Gazze'deki Sivil Savunma Müdürlüğünden dün yapılan açıklamada, "İşgalci İsrail, Gazze kentindeki yerleşim bölgelerini, özellikle de yoğun sivil nüfusa sahip olan yerleri istikrarsızlaştırmaya çalışıyor. Bazı evleri ve yerleşim alanlarını kasıtlı olarak bombalayıp, bölge sakinlerini yaşadıkları trajik insani koşulları hiçe sayarak, Gazze Şeridi'nin orta ve güney bölgelerine doğru kaçmaya zorluyor." ifadeleri kullanılmıştı.
İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda en az 64 bin 756 Filistinli hayatını kaybetti, 164 bin 59 kişi de yaralandı.