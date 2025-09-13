Yeni Şafak
Gazze'ye önce broşür ardından bomba yağıyor

11:3713/09/2025, Cumartesi
Gazzelileri yerinden etmek için tahliye broşürleri attılar.
Gazzelileri yerinden etmek için tahliye broşürleri attılar.

İsrail soykırım ordusu, Gazze kentindeki Filistinlileri göçe zorlamak amacıyla konut ve çok katlı binaları hedef alan saldırılarını sürdürüyor. Bölgeye "tahliye" broşürleri atan katil İsrail askerleri okul gibi toplu barınma merkezlerini vurdu.

Gazze kentinde İsrail ordusunun gün boyu yüzlerce yerinden edilmiş Filistinlinin barındığı binalar için saldırı öncesi tahliye uyarısında bulunması siviller arasında paniğe yol açtı.


İsrail ordusu, Gazze kentinin batısında bulunan Ebu Rasas binasını hedef alarak yerle bir etti, kentin kuzey batısındaki Kerame bölgesinde bulunan "Kule 5" isimli çok katlı binanın üst katlarını bombaladı. Kentin Ayidiyye Caddesinde "Abdullatif" ailesine ait çok katlı binayı yıkan İsrail ordusu, başka bir ev için de saldırı öncesi tahliye uyarısında bulundu. İsrail ordusu, Gazze kentinin batısındaki Nasr Mahallesinde birkaç kattan oluşan Ayiş binasını yerle bir etti.

İsrail, Gazze'deki Filistinlileri göçe zorlamak için binalara saldırılar düzenliyor


Gazze'deki Sivil Savunma Müdürlüğünden dün yapılan açıklamada, "İşgalci İsrail, Gazze kentindeki yerleşim bölgelerini, özellikle de yoğun sivil nüfusa sahip olan yerleri istikrarsızlaştırmaya çalışıyor. Bazı evleri ve yerleşim alanlarını kasıtlı olarak bombalayıp, bölge sakinlerini yaşadıkları trajik insani koşulları hiçe sayarak, Gazze Şeridi'nin orta ve güney bölgelerine doğru kaçmaya zorluyor." ifadeleri kullanılmıştı.


İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda en az 64 bin 756 Filistinli hayatını kaybetti, 164 bin 59 kişi de yaralandı.

