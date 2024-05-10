Gazze'ye uzaktan bakmaları bile yasak

İşgalci İsrail ordusu, 7 Ekim 2023'ten beri soykırım işlediği Gazze'de, son olarak 1.4 milyon sivilin sığındığı Refah bölgesine işgal harekatı başlattı. Filistin pasaportu taşıyan Gazzelilerin birçoğu, güvenli buldukları komşu ülkelere geçmeye çalışıyor. Ancak sınır bölgelerinde de Gazzelileri oldukça zor şartlar bekliyor. İsrail’in güvenlik şartları nedeniyle Mısır’da Gazze pasaportu olanların Refah sınır kapısına yakın bölgelerde bulunmaları yasaktı. Aynı durum Ürdün’de de geçerli. Gazzeliler Refah sınır kapısından Kahire’ye kadar güvenlik kontrolü ile götürülüyorlar. Ariş hastanesine götürülen yaralı ve refakatçilere özel güvenlik izni yapılıyor. Son 3 aydır da yaralılara kadınların refakat etmesi şart koşulurken genç erkeklerin refakatçi olması özellikle yasaklanıyor.

GÜNLERCE GAZZE’YE GİRMEYİ BEKLİYORDUK

Savaş öncesinde de oldukça zor şartlar altında yaşadıklarını söyleyen Gazzeli akademisyen Muhammed el-Hecci, “Savaş öncesinde Gazze’den çıkmak ne kadar zorsa geri dönmek daha zordu. Gazzeliler geri dönmek için günlerce havalimanında yatıyordu. Gazze'ye dönmek isteyen genç erkeklerin Kahire'de kalmaları için özel beyanat vermesi şartı getirildi. Ariş'te ya da Şarm el-Şeyh'de kalmak için de özel bir izin gerekiyor. Kadınlar için herhangi bir kısıtlama yok. Beyanat vermeden giren gençler ise havalimanına götürülüp orada bir odada kalmak zorunda tutuluyor” dedi.

TERÖRİST MUAMELESİ GÖRÜYORUZ

El-Hecci, “Bize şimdi olduğu gibi hayatımız boyunca terörist muamelesi yaptılar. Annem yaralandığında Rusya’ya refakatçi olmadan tahliye edildi. Türkiye mezunu olduğum için katılmak istediğim çok kongre var ama bu sebepten dolayı katılamadım. Ben değil onlarca akademisyen yüzlerce iş adamı da bu duruma maruz kaldı. Bu şartları İsrail tarafının isteğiyle Mısır uyguluyor. Burada belirleyici olan insani koşullar değil, İsrail’in güvenlik koşulları. Komşu ülkeleri İsrail’in güvenliğine hizmet etmek için gece gündüz çalışıyorlar. Ama biz terörist değiliz İsrail’in güvenliğini korumak için hareketlerimizi engellemesinler” ifadelerini kullandı.

ÇIKIŞLAR İÇİN DOLAR İSTENİYOR

Savaş öncesi 40 yaş altı insanların Mısır'a alınmadığını ve savaşın başlamasıyla şartların daha da ağırlaştığını söyleyen el-Hecci, “Vatandaşlar Gazze’den çıkmak için Hala denilen şirkete ödeme yapıldıktan sonra hemen Mısır’a geçemiyor. Ne zaman girecekleri belli değil. Bu kişiler, listeleri takip edip birkaç saat öncesinde gireceğini öğreniyor. Bazıları ise Mısır’a geçmeyi beklerken şehit oluyor. Mısır'a geçmek isteyen yetişkin Gazzeliler 5000 dolar, 14 yas alti olan da 2500 dolar odemek zorunda kalıyor. Mısır’a geçmek için beklerken şehit olanların parasını geri almak isteyen aileleri de en az bir ay beklettikten sonra parayı 100 dolar eksik veriyorlar" diye konuştu.











