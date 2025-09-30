Yeni Şafak
Gazze'yi kim yönetecek? Dikkat çeken isim

09:4730/09/2025, Salı
G: 30/09/2025, Salı
Gazze planı dünya basınında.
ABD Başkanı Trump'ın Gazze planını açıklaması hem ABD basınında hem de uluslararası basında manşet oldu.

ABD Başkanı Donald Trump ile Ntenyahu'nun görüşmesi uluslararası basında manşette yer aldı.


Amerikan New York Times gazetesi, "Trump ve Netanyahu Hamas'a Gazze planını kabul etmesini söyledi" manşetini kullandı.

"HAMAS HALA SORU İŞARETİ"

Washington Post gazetesi ise Gazze planına dair haberinde "Netanyahu, Trump'ın Gazze anlaşması planını kabul etti, ancak Hamas hala soru işareti" manşeti attı.


The Economist'in manşetinde de Beyaz Saray'daki görüşme vardı. Donald Trump'ın Gazze'de sonsuz bir ateşkes için anlaşmaya vardığı yorumu yapıldı.

ABD Başkanı'nın Gazze planı kapsamında bölgedeki geçici yönetim komitesinin başkanlığını yapacağına dikkat çekildi.

İNGİLİZ BASININDA TONY BLAİR AYRINTISI

İngiliz The Telegraph gazetesi de "Trump Gazze'yi Blair ile birlikte yönetecek" manşetine yer verdi.


Eski İngiltere Başbakanı Tony Blair'ın komiteye başkan olacağı haberlerinin gerçekleşmediği vurgulandı.

Blair'ın nasıl bir görev alacağının ise Hamas'ın anlaşmayı kabul ederse ortaya çıkacağı aktarıldı.

"HAMAS' AÇIK ÇAĞRI"

Independent'ın haberinde ise Netanyahu'nun Hamas'ın teklifi kabul etmemesi halinde tüm gücüyle saldırmayı planladığı yer aldı.


Guardian'ın manşetinde ise Trump ve Netanyahu'nun Hamas'a açık çağrı yaptığı belirtildi.

Anlaşmanın kabul edilmemesi halinde sonuçlarıyla yüzleşmek zorunda kalacağı öne sürüldü.


"ZORUNLU GÖÇ MASADAN KALKTI"

Fransız Le Monde ise haberi Filistin yönetiminin tepkisi üzerinden gördü.

Yönetimin Trump'a destek verdiği vurgusu yapıldı. Planda ABD'nin gözetiminde geçiş yönetimi kurulacağı ve zorunlu göç teklifinin masadan kaldırıldığına dikkat çekildi.


