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Dünya George Floydun kardeşi Trump bana konuşma fırsatı bile vermedi
AMERİKA

George Floyd’un kardeşi: Trump bana konuşma fırsatı bile vermedi

Minnesota eyaletinde polis tarafından gözaltına alınırken öldürülen siyahi George Floyd’un erkek kardeşi Philonise Floyd, ABD Başkanı Donald Trump ile telefon görüşmesinin çok hızlı olduğunu belirterek, “Bana konuşmak için fırsat dahi vermedi.Sürekli sözümü kesti.” dedi.

Haber Merkezi DHA
Philonise Floyd
Philonise Floyd

ABD’nin Minnesota eyaletinde polis tarafından gözaltına alınırken öldürülen siyahi George Floyd’un erkek kardeşi Philonise Floyd, ABD Başkanı Donald Trump ile telefon görüşmesinin çok hızlı olduğunu belirterek, “Bana konuşmak için fırsat dahi vermedi.Sürekli sözümü kesti.” dedi.
ABD'nin Minnesota eyaletinin Minneapolis kentinde polis tarafından gözaltına alınırken öldürülen siyahi George Floyd’un erkek kardeşi Philonise Floyd ve ailesi, ABD Başkanı Donald Trump ve eski ABD Başkan Yardımcısı Joe Biden ile telefonda görüştü. CNN’e konuşan Floyd, Trump ile yaptığı telefon görüşmesinde konuşmasına izin vermediğini ifade ederek, “Bana konuşmak için fırsat dahi vermedi. Bayağı zordu. Onunla konuşmaya çalışıyordum ama o sürekli sözümü kesiyordu” ifadelerini kullandı.
Kardeşim için adalet istedim
Floyd, Trump ve Joe Biden’dan kardeşi için adalet istediğini belirterek, Joe Biden ile konuşmasında kendisine yalvardığını belirtti. Floyd, “Başkan Yardımcısı Biden’dan adalet istedim. Daha önce hiç kimseye yalvarmamıştım ama ona yalvardım. Kardeşim için adalet istedim” dedi.

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