Geze geze yaydılar: Birçok belde, köy ve mahalle karantinaya alındı

Koronavirüs tedbirleri kapsamında karantinaya alınan köy, mahalle ve beldelerin sayısı artıyor.

Rize, Yozgat, Malatya, Artvin, Gümüşhane, Kütahya, Çankırı, Sivas, Giresun, Çanakkale ve Çorum’un ardından Van, Bayburt, Kars ve Tunceli’den de bazı köy ve mahallelerinin karantinaya alındığı haberleri geldi. Bu yerleşim yerlerinden bazılarının muhtar ve belediye başkanları Yeni Şafak’a konuştu. Muhtarların ve belediye başkanlarının anlattıkları, “Evde kalın” çağrısına uymayan ve eldiven ve maske gibi basit tedbirleri bile almayan insanların virüsü büyükşehirlerden Türkiye’nin dört bir yanına yaydığını ortaya koydu.

GELMEYİN, DEDİK AMA!

Malatya Darende’ye bağlı Ilıca Mahallesi eski muhtarı Hazreti Özbey, virüsün mahallerine dışarıdan geldiğini söyledi. 11 gün önce mahallede bir cenaze olduğunu belirten Özbey şunları anlattı: “Cenaze sahipleri koronavirüs vakalarının hızla armasından dolayı şehir dışında bulunan akrabalarına ‘cenazeye gelmeyin’ yönünde uyarıda bulundu. Ancak İstanbul’da yaşayan birkaç kişi ‘Bugün gelmeyeceğiz de ne zaman geleceğiz’ diyerek otobüs ve uçakla İstanbul’dan geldiler. Cenaze töreninden sonra gelen kişiler İstanbul’a geri dönmedi. ‘Gelmişken birkaç gün daha kalalım’ dediler.”

GELMESELERDİ SIKINTI OLMAYACAKTI

“Aradan geçen süre içerisinde İstanbul’dan gelen ve uçaklarda host olduğunu öğrendiğimiz bir kişi evde düşüp bayılmış. İlk olarak hastaneye götürmemişler. Ertesi gün yeniden rahatsızlanınca bu sefer hastaneye götürmüşler. Yapılan test sonucunda kişinin koronavirüs olduğu tespit edilmiş. Yine İstanbul’dan cenaze için gelen bir kadında da test sonucu pozitif çıktı. Bu kişiler bayılana kadar hastalandıklarını kimseye söylemiyor. Yapılan incelemede 9 kişide daha koronavirüs belirtisi olduğu anlaşıldı. Cenaze töreni sonrası yemek veriliyor. Bizim köyümüz bin kişiden fazla baya bir kişiye bulaşmış olabilir. Şu an itibariyle köy karantina altında. Eğer tüm uyarılara rağmen İstanbul’dan gelmeselerdi hiçbir sıkıntı olmayacaktı.”

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OYNAT 00:55 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hiçbir virüs bizim birliğimizden, beraberliğimizden güçlü değildir Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kabine toplantısının ardından 'Millete Sesleniş' konuşması yaptı. Erdoğan, 'Hiçbir virüs bizim birliğimizden, beraberliğimizden, kardeşliğimizden daha güçlü değildir. Hiçbir hastalık önümüzdeki aydınlık yarınların önüne geçemez. Hiçbir tehdit bizi hedeflerimize vazgeçiremez. Çünkü biz Türkiye'yiz' dedi. BiP'te paylaş

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İSTANBUL’DAN GELEN POZİTİF

Malatya Arapgir’e bağlı 87 nüfuslu Eğnir Mahallesi de 29 Mart’ta karantina altına alındı. Şu an köyde 25-30 kişinin yaşadığını söyleyen muhtar Adıgüzel Tekin, “Bizim köyün nüfusu normalde 87 kişi kadar ama gurbetçi olduğumuz için şu an 25-30 kişi var. Daha yeni yeni geliyorlardı köylüler karantina nedeniyle o da kaldı. İstanbul’dan evine gelen bir arkadaşımız var. Arkadaş rahatsızlanmış ambulansla Malatya’ya sevk etmişler. Yapılan test sonucunda ne yazık ki pozitif çıkmış. Allah’tan evi köyün dışında olduğu için ziyaret olmamış. Sadece geldiğinde bir iki kişi görmüş. Köyde daha test yapılmadı. Köyün ihtiyacını jandarma ile beraber görüyoruz. Siparişlerini alıyorum ihtiyaçlarını kendilerine iletiyoruz” dedi. Tekin, köyde gençlerin de bulunduğunu ama ağırlıklı olarak yaşlı nüfus olduğunu söyledi. Çankırı’nın Çerkeş ilçesine bağlı Aliözü köyüne cenaze töreni için giden bir kişi karantinaya alındı. Karantina altına alınan kişinin oğlu Fatih Tozan yerel bir basın yayın organına yaptığı açıklamada kendilerinin İstanbul’da oturduklarını söyledi. Tozan, “11 gün önce annem Aliözü köyünde cenaze törenine katıldık. Aynı gün İstanbul’a dönüş yaptık. Ancak kısa bir süre sonra annem rahatsızlandı. Öksürüğü olduğu için yapılan kontrolün ardından doktorlar ilaç verip gönderdi. 3 gün sonra annem hastalığı kötüye gidince tekrar hastaneye gittik. Bu kez de korona virüs testi yaptılar ve test pozitif çıktı. Şu anda tüm aile karantina altındayız. Bunun üzerine Aliözü köyü de karantina altına alındı” ifadelerini kullandı.

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Evimizde bekliyoruz

Giresun’un Çamoluk ilçesine bağlı 265 nüfuslu Karadikmen köyü muhtarı Abdullah Şapaloğlu da virüs bulaşma zincirinin ilk halkasında umreden gelen bir kadın olduğunu söyledi. Şapaloğlu şunları kaydetti: “Köyümüzde şu an İstanbul’dan gelenlerle birlikte 150 kişiden fazla sakinimiz var. Umreden gelen bir köylümüzde virüs çıktı. Eşiyle birlikte Giresun’da kalıyorlar. Ziyaret edenler de oldu. Şu an hepsinin durumu iyi, bütün köy şimdi evinde bekliyor. Jandarma zaten kimseyi dışarıya çıkartmıyor. İhtiyaçlarımız için arıyoruz jandarmayı tek tek evlerimize getiriyorlar. Köyün tamamı yaşlı diyebilirim. 65 yaşın altında 10 kişi bile yoktur” ifadelerini kullandı.

Karantina genişliyor

Fotoğraf: Arşiv

Koronavirüs salgını nedeniyle birçok ilde köy ve mahalleler peş peşe karantinaya alınıyor. İçişleri Bakanlığı, Türkiye genelinde 41 yerleşim yerinde karantina uygulaması yapıldığını duyurdu. Bakanlıktan yapılan açıklamada şöyle denildi: “Karantina uygulamaları; 18 ilimizdeki; 1 belde, 7 mahalle, 28 köy ve 4 mezra olmak üzere toplam 41 yerleşim yerinde uygulanmaktadır.” Karantinaya dün alınan yerler arasında Malatya’nın Hekimhan ilçesine bağlı Kozdere mahallesi, Van’ın Başkale ilçesine bağlı Ilıcak Mahallesi ve Belliyurt mezrası, Çankırı’da Şabanözü ilçesine bağlı Kamış köyü, Tunceli’nin Mazgirt ilçesine bağlı Geçitveren köyü, Bayburt merkeze bağlı Aşağıçimağıl ve Ortaçimağıl köyleri, Kars’ta, 3 köy ve 1 mahalle Bitlis’in Mutki ilçesine bağlı Koyunlu köyü yer alıyor.

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OYNAT 03:28 Cumhurbaşkanı Erdoğan, 7 aylık maaşını kampanyaya bağışladı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kabine toplantısının ardından 'Millete Sesleniş' konuşması yaptı. Erdoğan, 'Kampanyayı, şahsım olarak, 7 aylık maaşımı bağışlayarak açıyorum. Biraz önceki toplantımızda bakan arkadaşlarımız da, aynı şekilde bu ayki maaşlarını kampanyaya bağışlama kararı aldılar' dedi. BiP'te paylaş

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İşte böyle yayılıyor

Yozgat’ın Derbent Köyü Muhtarı Yılmaz Dursun da virüsün köyün dışında yaşayan birisi tarafından taşındığını aktardı. Dursun şunları kaydetti: “Bir bayan İstanbul’dan Ankara’ya dünürünün yanına gelini oğlu ve torunuyla birlikte geliyor. Bir gece Ankara’da kaldıktan sonra akrabalarının yanına Yozgat’ın 15 haneli Derbent Köyü’ne geliyorlar. Burada 8 hane ile temas kuruyorlar. Birkaç gün sonra İstanbul’dan gelen kadın rahatsızlanıyor. Korana virüs belirtileri göstermesi üzerine hastaneye kaldırılıyor. Yapılan testlerin ardından İstanbul’dan gelen kadına korona virüs teşhisi koyuluyor. Bunun üzerine köyümüzü karantina altına aldılar. Kadının dolaştığı 8 ev için özellikle inceleme yapıldı. Şuan için pozitif bir duruma rastlanmadı. Ancak Kadının anne ve babasında yapılan testlerde korona virüs e rastlandı. Böylece 3 kişide virüs testi pozitif çıkmış oldu” dedi.

Kepenkli izole!

Aşıklar Köyü

Rize’nin Çayeli ilçesine bağlı Aşıklar köyündeki Orta Mahalle’de yaşayanlar, koronavirüs salgını nedeniyle yerleşim yeri girişini otomatik kepenk ile kapattı. İstanbul’dan geçen ay mahallelerine dönen, otomatik kapı ustaları Rıza ile Zeynel Eskici kardeşler, yerleşim yeri girişine 3 metre uzunluğunda ve 5 metre yüksekliğinde otomatik kepenk taktı. Eskici kardeşler, evlerinin bitişiğindeki kepengi mahalleye gelenler için açıyor sonra yine kapatıyor. Mahalleye araçla girişe ve mahalleden olmayanların girişine de izin verilmiyor. Sadece yaya girişine izin verilirken kepenk, gece gündüz kapalı tutuluyor. Zeynel Eskici “Virüsten korunmak için mahallemizi izole ettik. Kepenkli kapı ile önlem aldık. Herkes rahat etti. Çok güvendeyiz” diye konuştu.

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İşte yerli solunum cihazı

Solunum cihazı

Baykar Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar, yerli solunum cihazının ilk prototipini sosyal medya hesabı üzerinden paylaştı. Selçuk Bayraktar, yerli solunum cihazının ilk prototipini resmi sosyal medya hesabı üzerinden paylaştı. Bayraktar yaptığı paylaşımda, “Yerli solumun cihazımızın seri üretim ilk deneme prototipi.. @biyovent tasarladı, @arcelik üretti, @aselsan ve @baykar_savunma mühendislerinin teknik destek ve katkılarıyla...” ifadelerini kullandı.

OYNAT 00:49 Mehmetçik evden çıkamayan yaşlı vatandaşın tarlasını sürdü Erzurum'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sokağa çıkması kısıtlanan yaşlı bir vatandaşın tarlasını, yardımına koşan Mehmetçik traktör ile sürerek ekime hazır hale getirdi. Erzurumlu yaşlı kişinin gönlünde taht kuran Mehmetçiğin traktör ile tarlayı sürerken çekilen görüntüleri sosyal medyada büyük beğeni topladı. BiP'te paylaş

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Seyahat İzin Belgesi e-Devlet’ten

İstanbul giriş çıkışında kontroller yapılıyor.

Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi, koronavirüs tedbirleri kapsamında “Seyahat İzin Belgesi” başvurularının e-Devlet’ten yapılabileceğini bildirdi. Seyahat İzin Kuruluna iletilecek başvuru, kurul tarafından değerlendirmeye alınacak. Değerlendirme sonucu başvurucuya SMS ile bildirilecek. Başvurusu onaylananlar, otogar veya havalimanlarında oluşturulan başvuru masalarından vatandaşlık numaraları ile doğrulama yapıldıktan sonra kabul edilecek.

Sıkı denetim

Süleyman Soylu

İstanbul’da koronavirüs tedbirleri kapsamında denetim gerçekleştirilirken seyahat izin belgesi olmayan yolcuların giriş veya çıkışına izin verilmedi. İstanbul Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, Anadolu Yakası’nda TEM Otoyolu Güney ve Kuzey Orhanlı Katılım yolu ile D-100 Kuzey ve Güney Yol Tuzla Köprüsü mevkisinde Avrupa Yakası’nda TEM Kuzey ve Güney yol Çerkezköy Kavşağı ile D-100 Kuzey ve Güney yol Kınalı Kantar Kavşağında araçları durdurdu. Polis ekipleri, durdurduğu şehirler arası otobüslerdeki yolcuların “Seyahat İzin Belgesini” kontrol etti. İzin belgesi bulunmayan yolcuların kentte girişine ve kentten çıkışına izin verilmedi. Denetime İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü ekiplerinin de katıldığı, otobüslerin dışındaki tüm araçlarında durdurulduğu, yolcuların ateşlerinin ölçüldüğü, bilgilendirme yapıldığı ve ateşi yüksek çıkan vatandaşların ambulanslarla hastaneye sevk edildikleri öğrenildi.