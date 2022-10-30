Gizli NSU dosyaları ifşa oldu

Almanya’da 2000-2007 yılları arasında 8’i Türk 10 kişiyi katleden Nasyonal Sosyalist Yeraltı (NSU) terör örgütüne ilişkin “gizli” ibaresi bulunan ve 30 yıl açıklanmaması öngörülen, “NSU dosyaları” olarak adlandırılan rapor ifşa oldu. “Bilgi özgürlüğü portalı FragDenStaat” ile Alman İkinci Televizyon Kanalı ZDF’de yayınlanan “ZDF Magazine Royale” programı tarafından kamuoyuyla paylaşılan söz konusu rapora, internet üzerinden “nsuakten.gratis” sayfasından ulaşılıyor.

173 SAYFALIK RAPOR

Ekleriyle 173 sayfadan oluşan rapor, “Hessen Eyaleti Anayasayı Koruma Teşkilatı’nda (LfV) 2012’deki dosyaların incelenmesine ilişkin sonuç raporu” başlığını ve 20 Kasım 2014 tarihini taşıyor. Oluşturulan belgenin orijinal belgenin içeriğiyle aynı olduğu aktarılan sayfada, hukuki sebeplerden dolayı da bazı kişilere ilişkin bilgilerin karartıldığı ifade edildi. İfşa edilen belgelerde, ırkçı NSU örgütüne ilişkin Hessen eyaleti Anayasayı Koruma Dairesi tarafından yürütülen incelemenin sonuçları yer alıyor. Raporda Anayasayı Koruma Dairesi’nin aşırı sağla mücadele birimine ait 500’den fazla belgenin ortadan kaybolduğu belirtiliyor. Platformda, “Kaybolan belgelere ne oldu? Bu belgelerde ne vardı? Bilinmiyor. Hessen Anayasayı Koruma Dairesi, soruşturmanın 10 yıl ardından bize 541 değil 201 belgenin kaybolduğu açıklaması yapıyor” deniliyor.

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NSU davalarında örgüt üyesi Beate Zschaepe yargılandı.

HALKIN BİLMEYE HAKKI VAR

Söz konusu internet sayfasında “Halkın, bir asırdan fazla bir süre gizli kalması gereken belgelerde tam olarak ne yazdığını bilmeye hakkı olduğuna inanıyoruz” ifadesi kullanılarak, kendilerine bilgi veren kaynakları korumak için raporun yeniden yazıldığı, böylelikle “dijital ve analog iz taşımayan yeni bir belgenin oluşturulduğu” kaydedildi. “NSU dosyaları” olarak adlandırılan rapor için güvenlik kurumlarının çalışma yönetimlerinin korunması gerekçe gösterilerek 120 yıl gizlilik kararı alınmış, daha sonra bu süre 30 yıla düşürülmüştü.

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