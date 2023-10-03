Göçmenlerin yeni rotası Alpler

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Kabine toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu. İstanbul’da pilot olarak başlatılan Mobil Göç Noktası Uygulama ağının genişleyeceğini ifade eden Yerlikaya, “1 Ekim'de Bursa, Adana, İzmir ve Ankara'da Mobil Göç Noktası Uygulamasına başlıyoruz. 1 Kasım'da bu araç sayısını 153'e çıkarıyoruz ve 30 büyükşehirde aynı anda başlıyoruz, 1 Aralık'ta tüm Türkiye'de uygulama başlayacak” ifadelerini kullandı. Bakan Yerlikaya, "1 Haziran'dan 22 Eylül'e kadar 42 bin 875 düzensiz göçmeni deport ettik. Sahaya böyle basmamız sonucunda vizesi biten, ikamet izni biten 105 bin 488 yabancı uçağa bindi, ülkeden ayrıldı. 22 Eylül'e kadar 97 bin 363 düzensiz göçmen yakaladık” şeklinde konuştu. Bakan Yerlikaya, operasyonlara yenilerin ekleneceğini belirterek, “çok şaşıracağız” diye konuştu.