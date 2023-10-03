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Dünya

Göçmenlerin yeni rotası Alpler

Son dönemde Avrupa ülkelerine artan düzensiz göç nedeniyle birçok ülkenin tedbirlerini artırması, yeni bir hayat için umut yolculuğuna çıkanları da tehlikeli yeni rotalar bulmaya zorluyor.

Dış Haberler
04:00 . 3/10/2023 Salı
Yeni Şafak
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Afrika ve Orta Doğu’dan deniz yoluyla İtalya’ya geçen göçmenler de, zorlu bir yolculukla Fransa ve oradan İngiltere’ye gitmek için tüm tehlikeleri göze alıyor. Son aylarda Fransa ve İtalya’nın sınır tedbirlerini artırmasıyla artık daha çok göçmenin İtalya’nın kuzeyindeki Alp Dağları’nı aşarak zorlu yolculuklarına devam etmeye çalıştıkları bildirildi.


Mobil Göç Noktası Uygulaması ağı genişliyor: 1 Ekim’de dört ilde daha başlıyor
Mobil Göç Noktası Uygulaması ağı genişliyor: 1 Ekim’de dört ilde daha başlıyor

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Kabine toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu. İstanbul’da pilot olarak başlatılan Mobil Göç Noktası Uygulama ağının genişleyeceğini ifade eden Yerlikaya, “1 Ekim'de Bursa, Adana, İzmir ve Ankara'da Mobil Göç Noktası Uygulamasına başlıyoruz. 1 Kasım'da bu araç sayısını 153'e çıkarıyoruz ve 30 büyükşehirde aynı anda başlıyoruz, 1 Aralık'ta tüm Türkiye'de uygulama başlayacak” ifadelerini kullandı. Bakan Yerlikaya, "1 Haziran'dan 22 Eylül'e kadar 42 bin 875 düzensiz göçmeni deport ettik. Sahaya böyle basmamız sonucunda vizesi biten, ikamet izni biten 105 bin 488 yabancı uçağa bindi, ülkeden ayrıldı. 22 Eylül'e kadar 97 bin 363 düzensiz göçmen yakaladık” şeklinde konuştu. Bakan Yerlikaya, operasyonlara yenilerin ekleneceğini belirterek, “çok şaşıracağız” diye konuştu.

#göç
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