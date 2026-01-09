Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Dünya
Goretti Fırtınası Fransa’da hayatı durdurdu: 380 bin ev elektriksiz kaldı

Goretti Fırtınası Fransa’da hayatı durdurdu: 380 bin ev elektriksiz kaldı

13:569/01/2026, Cuma
AA
Sonraki haber
Fransa'da fırtına alarmı verildi
Fransa'da fırtına alarmı verildi

Fransa'nın kuzeyinde ve doğusunda dün akşamdan bu yana etkisini sürdüren Goretti Fırtınası, hayatı olumsuz etkiledi. Fırtına nedeniyle 380 bin hane elektriksiz kaldı.

Fransız meteoroloji ajansı Meteo France'ın açıklamasına göre, dün kuvvetli rüzgar riski nedeniyle 32 vilayette "turuncu alarm" verildi.

Saatte yaklaşık 200 kilometreye ulaşan rüzgar hızı, ülkenin kuzeyindeki Gatteville'de 213 kilometre olarak kayıtlara geçti.

Ülke genelinde elektrik sıkınıtısı yaşanıyor

Ülkenin elektrik altyapısı ve bakımından sorumlu kuruluşu Enedis, başta Normandiya bölgesi olmak üzere ülke genelinde 380 bin hanede elektrik kesintisi yaşandığını açıkladı. İçişleri Bakanlığı, Goretti Fırtınası nedeniyle 6 kişinin hafif yaralandığını bildirdi.

Öte yandan, Normandiya bölgesi dahil ülkenin kuzeyinde birçok tren seferi iptal edildi.

Ülkede 21 vilayette kuvvetli rüzgar nedeniyle "turuncu alarm" devam ediyor.

Eğitime ara verildi

Fransa'nın Etretat, Fecamp gibi farklı kentlerinde su baskınları yaşanırken, Cayeux-sur-Mer kentinde suyun seviyesi bazı mahallelerde 40 santimetreye ulaştı.

Ağaçlar devrildi

Pas-de-Calais vilayetinde fırtına nedeniyle kökünden sökülen 43 ağaç trafiği engelledi. Seine-Maritime vilayetine bağlı Roncherolles-sur-le-Vivier köyünde 45 metrelik bir ağaç da 5 meskenin üzerine düştü.

Seine-Maritime'de gece 17 vatandaş geçici olarak başka yerlere yerleştirilirken, ilköğretim ve lisede eğitime 1 gün ara verildi. Eğitime ara verilen vilayetler arasında kuzeydeki Manş da yer aldı.




#elektrik kesintisi
#fransa
#Goretti fırtınası
#Su Baskınları
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
DEPREM Mİ OLDU SON DAKİKA? Az önce deprem mi oldu? 9 OCAK 2025 AFAD ve Kandilli son depremler listesi