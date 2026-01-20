Yeni Şafak
Gözler tampon bölgede

Gözler tampon bölgede

İsmail Çoktan
20/01/2026, Salı
G: 20/01/2026, Salı
Esed rejiminin devrildiği 8 Aralık 2024’ten itibaren Suriye sınırındaki tampon bölgeyi işgal eden İsrail ile Şam hükümeti arasındaki müzakereler sürüyor.

Taraflar 6 Ocak’ta Fransa’nın başkenti Paris’te, müzakereleri sürdürmekle görevli bir ortak komite kurulması konusunda uzlaşmıştı. Yedioth Ahronoth gazetesinin haberine göre, komite kapsamında devam eden müzakerelerde 3 temel konu öne çıkıyor.

* Bunlardan ilki İsrail’in Cebel el-Şeyh dahil tüm tampon bölgeden çekilmesi. ABD tarafı söz konusu güvenlik garantileri konusunda Tel Aviv’in endişelerini gidecek güvenceler veriyor. ABD, İsrail ile Suriye arasında ulaşılacak bir güvenlik anlaşmasının hemen olmasa da ileride iki taraf arasında normalleşme sürecine kapı aralayabileceğine inanıyor.

* İkinci konu, Suriye topraklarında “Hizbullah’ın Lübnan’a silah ve eleman geçirmesi” bahanesiyle sürdürdüğü saldırıların sınırlandırılması. Ancak Şam’ın Lübnan’a destek vermesinden şüphe duyan İsrail, gerekli gördüğünde Suriye topraklarında hava saldırılarını sürdürmek konusunda ısrarlı. Bu yüzden Tel Aviv’deki siyasi liderlerin Suriye’deki askeri operasyon serbestliğini kaybetmek istemediği vurgulanıyor.

* Son konu ise İsrail’in, Suriye’nin güneyindeki Suveyda’da hükümete karşı savaşan ayrılıkçı Dürzi milislere desteğini sonlandırması. Yedioth Ahronoth’a göre bu konuda ilerleyiş sağlandı. Suveyda’daki Dürzi Şeyh Hikmet el-Hicri’ye bağlı Ulusal Muhafız Güçleri’nde de çözülmeler başladı.



