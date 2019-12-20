40 yılı aşkın süredir kendisini Finlandiya’da yaşayan Müslümanların ihtiyaçlarını karşılamaya adayan Finlandiya İslami Dernekler Federasyonu Başkanı Aladin Maher Yeni Şafak’a konuştu. Türkiye’den sevgi ve övgüyle bahseden Maher, “Tüm samimiyetimle söylemek isterim ki, bizim Kabe’den sonra gözümüz Türkiye’de. Türkiye bizim için büyük umut” dedi.

ERDOĞAN’A DESTEK OLMALIYIZ

Türkiye’ye ilişkin düşüncelerini ve Türkiye’nin Müslümanlar için anlamını açıklayan Maher, “Anladığım kadarıyla son seçimlerde Erbakan’ın takipçileri Erdoğan’a karşı oy kullandı. Neden? Müslümanlar neden bölünüyor. Kur’an Müslümanların kardeş ve beraber olması gerektiğini söylüyor. Kardeşimiz Erdoğan şuan hiçbir İslam ülkesinin yapamadığını yapıyor. Bu ihtilaf niye? Kardeşimiz Erdoğan’ı desteklemek zorundayız. Müslüman olmaktan gurur duyuyorum. Türkiye’de başım dik. Ama Mısır’da böyle hissetmiyorum. Çünkü Sisi bir suçlu, bir diktatör. Mursi şehit edildi. ABD ve İsrail ile yakınlaşıldı. Bu nedenle Türkiye’nin İslam ülkelerine önderlik etmesini istiyoruz. Bu nedenle hepimiz Siyonizme karşı mücadelesinde kardeşimiz Erdoğan’a destek olmalıyız” dedi.

15 TEMMUZ’DA TÜRKİYE İÇİN DUA ETTİK

Finlandiya’da Erdoğan ile tanışma fırsatına eriştiğini anlatan Maher şöyle devam etti: “Erdoğan’ı çok seviyorum. Onun için dua ediyorum. 15 Temmuz darbe girişiminde bu felaket karşısında kalplerimiz onunla attı. O sırada Erdoğan için çok dua ettik. Başarılı olunsa Türkiye belki Mısır’dan da kötü durumda olacaktı. Müslüman ülkeler kesinlikle Erdoğan’ın arkasında durmalı. Bu bir ölüm kalım meselesi.”

FİNLANDİYA’DA İSLAMOFOBİ YOK

Finlandiya’da Müslüman olmanın nasıl olduğunu anlatan Maher, “Açıkça ibadetlerinizi yapabiliyorsunuz. Finlandiya’da ülkenin kanunlarına uyduğunuz sürece dini vecibelerinizi yerine getirmenizin önünde bir engel bulunmuyor. Kanunlara saygılı olursanız tamamiyle özgürce yaşabiliyorsunuz. İslam davasının insanlara anlatabiliyorsunuz” dedi.