Gröndland'da rekor erime

BİR GÜNDE 10 MİLYAR TON
Dünya genelinde artan hava sıcaklıkları Grönland’daki buzullarda da rekor seviyede erimeye sebep oldu. CNN’de yer alan habere göre, Danimarka kutup araştırma enstitülerinden yapılan açıklamada, Grönland’da sadece 31 Temmuz’da 10 milyar ton buzun eridiği, temmuz ayında toplam 197 milyar ton buz (yaklaşık 80 milyon olimpik yüzme havuzundaki buz) eridiği bildirildi.
ILIK HAVALAR SÜRECEK
- Danimarka Meteoroloji Enstitüsünden Ruth Mottram, yüksek hava sıcaklıkları nedeniyle dört aydır Grönland’daki buzların hızlı şekilde erimeye devam ettiğini belirtti. Mottram, Grönland’daki ılık havanın en az birkaç gün daha sürmesinin beklendiğini söyledi. Dünyanın atmosferinde süregelen ve artan ısınma nedeniyle Grönland’da erimenin sanıldığından çok daha hızlı olduğu açıklanmıştı.