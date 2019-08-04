Gröndland'da rekor erime

BİR GÜNDE 10 MİLYAR TON

Dünya genelinde artan hava sıcaklıkları Grönland’daki buzullarda da rekor seviyede erimeye sebep oldu. CNN’de yer alan habere göre, Danimarka kutup araştırma enstitülerinden yapılan açıklamada, Grönland’da sadece 31 Temmuz’da 10 milyar ton buzun eridiği, temmuz ayında toplam 197 milyar ton buz (yaklaşık 80 milyon olimpik yüzme havuzundaki buz) eridiği bildirildi.

ILIK HAVALAR SÜRECEK