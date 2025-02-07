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Guantanamo’ya prangalı nakil

Guantanamo’ya prangalı nakil

04:007/02/2025, Cuma
G: 7/02/2025, Cuma
Yeni Şafak
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Arşiv.

ABD Başkanı Trump’ın talimatıyla dün ilk düzensiz göçmenler Guantanamo Üssü’ne gönderildi. El, ayak ve bellerinden zincirlenen göçmenler, "tehdit oluşturan suçlular" olarak nitelendi.

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), düzensiz göçmenlerin Guantanamo Körfezi Deniz Üssü'ne uçakla taşındığı videoyu paylaştı. Görüntülerde ABD'de ilk kez düzensiz göçmenlerin askeri uçaklarla Guantanamo'daki üsse götürüldüğü görülüyor. Yaklaşık 1,5 dakikalık videoda el, ayak ve bellerinden zincirlerle bağlı düzensiz göçmenlerin uçaktan her biri iki ABD askeri tarafından kollarından tutularak üsse taşınması dikkati çekiyor. Videonun altındaki açıklamada düzensiz göçmenler, "yüksek tehdit oluşturan suçlular" olarak nitelendiriliyor.



#ABD
#Trump
#düzensiz göçmen

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