Guardiola’dan Filistin’e anlamlı destek

Son dönemde İsrail’in Gazze’de işlediği soykırıma karşı sesini yükselten dünyaca ünlü teknik direktör Pep Guardiola, kendi yöntemleriyle Filistin halkına desteğini sürdürüyor. Guardiola, geçtiğimiz hafta basın toplantısında, dünyanın çeşitli bölgelerinde masum insanların öldürülmesinin canını yaktığını ve buna karşı her zaman ayağa kalkacağını söylemişti. Bu kez de Filistin Milli Takımı formalarını imzalayarak desteğini gösterdi.
İngiltere Premiere Lig ekiplerinden Manchester City'nin teknik direktörü ve dünyaca ünlü teknik direktör ve eski futbolcu Pep Guardiola, Gazze'deki ampute futbol takımına destek için Filistin Milli Takımı formalarını imzaladı. Gazze'de bulunan İrade Ampute Futbol Takımı, ABD merkezli sosyal medya platformu Instagram hesabından yaptığı paylaşımda, "Gazze'nin kalbinden futbol dünyasının zirvesine. Gazze İrade Takımı'ndaki kahramanlarımız 'filozof' Pep Guardiola'dan özel mesaj ve imza aldı" ifadelerini kullandı.
BU SADECE BİR KUMAŞ PARÇASI DEĞİL
İspanyol teknik adama desteklerinden dolayı teşekkür ettiklerini belirten İrade Ampute Futbol Takımı, açıklamasında, "Bu forma sadece bir kumaş parçası değil, sakatlığa meydan okuyan ve hayallerinin peşinden koşan her oyuncunun gurur madalyasıdır. Bizde, kendimizde gördüğümüzü gören Guardiola'ya teşekkür ederiz: İmkansızı bilmeyen kahramanlar" cümlelerine yer verdi.
GAZZE’DE POPÜLER BİR İSİM
Guardiola, futbolculuk döneminde üst düzey katkı sağladığı İspanyol devi Barcelona’da teknik direktör olarak da önemli başarılar kazanmıştı. İngiltere’de City’ye tarihinin en başarılı dönemini yaşatan İspanyol teknik direktörün ünü dünyanın birçok bölgesinde olduğu gibi Gazze’ye de yayıldı. Guardiola'nın Filistin kefiyesiyle fotoğrafını taşıyan ampute futbolcular, daha önce de Gazze'de yıkıntılar arasında futbol oynadıkları görüntüleri paylaşmıştı.