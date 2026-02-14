Guardiola’dan Filistin’e anlamlı destek

İngiltere Premiere Lig ekiplerinden Manchester City'nin teknik direktörü ve dünyaca ünlü teknik direktör ve eski futbolcu Pep Guardiola, Gazze'deki ampute futbol takımına destek için Filistin Milli Takımı formalarını imzaladı. Gazze'de bulunan İrade Ampute Futbol Takımı, ABD merkezli sosyal medya platformu Instagram hesabından yaptığı paylaşımda, "Gazze'nin kalbinden futbol dünyasının zirvesine. Gazze İrade Takımı'ndaki kahramanlarımız 'filozof' Pep Guardiola'dan özel mesaj ve imza aldı" ifadelerini kullandı.

BU SADECE BİR KUMAŞ PARÇASI DEĞİL

İspanyol teknik adama desteklerinden dolayı teşekkür ettiklerini belirten İrade Ampute Futbol Takımı, açıklamasında, "Bu forma sadece bir kumaş parçası değil, sakatlığa meydan okuyan ve hayallerinin peşinden koşan her oyuncunun gurur madalyasıdır. Bizde, kendimizde gördüğümüzü gören Guardiola'ya teşekkür ederiz: İmkansızı bilmeyen kahramanlar" cümlelerine yer verdi.

GAZZE’DE POPÜLER BİR İSİM