Guatemala'da 'Pacaya' alarmı: Yanardağın püskürttüğü lavlar yerleşim yerlerine ulaştı

Latin Amerika ülkelerinden Guatemala’da yer alan 2 bin 552 metre yükseklikteki Pacaya Yanardağı’ndaki volkanik hareketlilik yaklaşık 1 aydır sürüyor.

Yanardağın püskürttüğü lavlar, yakınlardaki yerleşim yerlerini tehdit etmeye başladı.

DÜNYA Yeniden faaliyete geçti: Bir kilometre yüksekliğe lav püskürttü

Ulusal Afet Zararlarını Azaltma Koordinasyon Başkanlığı (CONRED) tarafından yapılan açıklamada, yanardağın batı yamacındaki bazı yapıların lavlardan etkilendiği, ancak boş oldukları için herhangi bir can kaybı ya da yaralanma yaşanmadığı bildirildi.

DÜNYA Etna 4 gün içinde 4. kez faaliyete geçti: Lavlar bir kilometre yüksekliğe ulaştı

Yayınlanan uyarı ile bölgede yaşayanlardan evlerini terk etmeye hazır olmaları istendi.

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Flujo de lava de volcán #Pacaya avanza en la parte alta de la Breña parte de la comunidad el Patrocinio

Video : Romilio Peralta Observador Insivumeh



Insivumeh Prevención para una Mejor Nación #SomosINSIVUMEH #Guatemala pic.twitter.com/qo79q6wCLW — INSIVUMEH Guatemala (@insivumehgt) March 30, 2021



Lav akışının günde 50 ila 60 metre arasında ilerlediği, volkanik hareketliliğin yakından izlendiği belirtildi.

DÜNYA Yanardağ eteğinde zorlu yaşam

FOTOĞRAF 17 İtalya'nın güneyindeki aktif yanardağlardan Etna, bir kez daha lav ve kül püskürttü. İtalyan basınında yer alan haberlere göre, Sicilya Adası'ndaki 3 bin 326 metre yüksekliğindeki Etna Yanardağı, 16 Şubat'tan bu yana 16. kez lav ve kül püskürttü. Dağın aktif güneydoğu kraterinde meydana gelen patlama sebebiyle yanardağ yamacında lav akışı gözlendi. Dağın püskürttüğü küllerin 4 ila 6 kilometreye kadar yükseldiği ve uydudan da rahatça görülebildiği ve bu nedenle Katanya kenti hava sahası üzerinde kırmızı kodlu uyarı verildiği aktarıldı. Yanardağın püskürttüğü kül sebebiyle Katanya havalimanının pistinin de külle kaplandığı, uçuşlara gece boyunca ara verildiği ve pistin temizlendiği kaydedildi. Etna'daki volkanik hareketlilik öncesinde ve sonrasında dağın çevresinde volkanik depremlerin kaydedildiği bildirildi. Etna Yanardağ'ı 16. kez kez lav ve kül püskürttü İtalya'nın güneyindeki aktif yanardağı Etna, 16 Şubat'tan beri 16. kez lav ve kül püskürttü. BiP'te paylaş

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