Dünya Guatemalada Pacaya alarmı Yanardağın püskürttüğü lavlar yerleşim yerlerine ulaştı
AMERİKA

Guatemala'da 'Pacaya' alarmı: Yanardağın püskürttüğü lavlar yerleşim yerlerine ulaştı

Guatemala’da bulunan Pacaya Yanardağı’nın püskürttüğü lavlar yerleşim yerlerine ulaşırken, bölge sakinlerinden tahliye için hazır olmaları istendi.

Haber Merkezi İHA
Guatemalada Pacaya alarmı: Yanardağın püskürttüğü lavlar yerleşim yerlerine ulaştı
Lav akışının günde 50 ila 60 metre arasında ilerlediği belirtildi.

Latin Amerika ülkelerinden Guatemala’da yer alan 2 bin 552 metre yükseklikteki Pacaya Yanardağı’ndaki volkanik hareketlilik yaklaşık 1 aydır sürüyor.

Yanardağın püskürttüğü lavlar, yakınlardaki yerleşim yerlerini tehdit etmeye başladı.


Yeniden faaliyete geçti: Bir kilometre yüksekliğe lav püskürttü
DÜNYA
Yeniden faaliyete geçti: Bir kilometre yüksekliğe lav püskürttü

Ulusal Afet Zararlarını Azaltma Koordinasyon Başkanlığı (CONRED) tarafından yapılan açıklamada, yanardağın batı yamacındaki bazı yapıların lavlardan etkilendiği, ancak boş oldukları için herhangi bir can kaybı ya da yaralanma yaşanmadığı bildirildi.

Etna 4 gün içinde 4. kez faaliyete geçti: Lavlar bir kilometre yüksekliğe ulaştı
DÜNYA
Etna 4 gün içinde 4. kez faaliyete geçti: Lavlar bir kilometre yüksekliğe ulaştı

Yayınlanan uyarı ile bölgede yaşayanlardan evlerini terk etmeye hazır olmaları istendi.


Lav akışının günde 50 ila 60 metre arasında ilerlediği, volkanik hareketliliğin yakından izlendiği belirtildi.

Yanardağ eteğinde zorlu yaşam
DÜNYA
Yanardağ eteğinde zorlu yaşam

Etna Yanardağ'ı 16. kez kez lav ve kül püskürttü
FOTOĞRAF 17
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İtalya'nın güneyindeki aktif yanardağlardan Etna, bir kez daha lav ve kül püskürttü.
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İtalyan basınında yer alan haberlere göre, Sicilya Adası'ndaki 3 bin 326 metre yüksekliğindeki Etna Yanardağı, 16 Şubat'tan bu yana 16. kez lav ve kül püskürttü.
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Dağın aktif güneydoğu kraterinde meydana gelen patlama sebebiyle yanardağ yamacında lav akışı gözlendi.
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Dağın püskürttüğü küllerin 4 ila 6 kilometreye kadar yükseldiği ve uydudan da rahatça görülebildiği ve bu nedenle Katanya kenti hava sahası üzerinde kırmızı kodlu uyarı verildiği aktarıldı.
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Yanardağın püskürttüğü kül sebebiyle Katanya havalimanının pistinin de külle kaplandığı, uçuşlara gece boyunca ara verildiği ve pistin temizlendiği kaydedildi.
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Etna'daki volkanik hareketlilik öncesinde ve sonrasında dağın çevresinde volkanik depremlerin kaydedildiği bildirildi.
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Etna Yanardağ'ı 16. kez kez lav ve kül püskürttü
İtalya'nın güneyindeki aktif yanardağı Etna, 16 Şubat'tan beri 16. kez lav ve kül püskürttü.


Etna Yanardağı yeniden alev püskürttü
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Etna Yanardağı yeniden alev püskürttü
İtalya'nın Sicilya Adası'nda bulunan Etna Yanardağı yeniden faaliyete geçti. Etna, Şubat'tan bu yana en az 16 kez lav püskürttü. Uydu görüntülerinde, 6 kilometre yüksekliğe ulaştığı tahmin edilen kül bulutu ise İtalya'nın Katanya kentine yağdı.

İzlanda’daki Fagradalsfjall Yanardağı 6 bin yıl sonra faaliyete geçti
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İzlanda’daki Fagradalsfjall Yanardağı 6 bin yıl sonra faaliyete geçti
İzlanda'nın güneybatısındaki Reykjanes Yarımadası'nda bulunan Fagradals Yanardağı, 6 bin yıl sonra lav püskürtmeye başladı. İzlanda Meteoroloji Ofisinin Facebook'tan yayınladığı ilk görüntülerde, Fagradals'da küçük patlamaların meydana geldiği ve lavların bölgede iki yönde yayıldığı görüldü. Bilim insanları, Avrasya ve Kuzey Amerika tektonik levhaları arasında kalan İzlanda'daki bu depremlerin, volkanik bir patlamanın habercisi olabileceği ihtimali üzerinde durmuştu.


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