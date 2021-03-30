Guatemala'da 'Pacaya' alarmı: Yanardağın püskürttüğü lavlar yerleşim yerlerine ulaştı

Latin Amerika ülkelerinden Guatemala’da yer alan 2 bin 552 metre yükseklikteki Pacaya Yanardağı’ndaki volkanik hareketlilik yaklaşık 1 aydır sürüyor.
Yanardağın püskürttüğü lavlar, yakınlardaki yerleşim yerlerini tehdit etmeye başladı.
Ulusal Afet Zararlarını Azaltma Koordinasyon Başkanlığı (CONRED) tarafından yapılan açıklamada, yanardağın batı yamacındaki bazı yapıların lavlardan etkilendiği, ancak boş oldukları için herhangi bir can kaybı ya da yaralanma yaşanmadığı bildirildi.
Yayınlanan uyarı ile bölgede yaşayanlardan evlerini terk etmeye hazır olmaları istendi.
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Flujo de lava de volcán #Pacaya avanza en la parte alta de la Breña parte de la comunidad el Patrocinio Video : Romilio Peralta Observador Insivumeh