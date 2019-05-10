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Dünya Güney Afrikada 35 parti seçim sonuçlarına itiraz etti
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AFRİKA

Güney Afrika'da 35 parti seçim sonuçlarına itiraz etti

Güney Afrika'da 35 parti seçim sonuçlarına itiraz etti

Güney Afrika'da 35 parti, ulusal parlamento üyeleri, eyalet valileri ve eyalet meclis üyeleri seçimlerine itiraz etti.

Haber Merkezi AA
ARŞİV
ARŞİV

Güney Afrika'da seçim sonuçlarına itiraz eden partiler adına gazetecilere açıklama yapan Romeo Ramuada, çarşamba günü yapılan seçimin adil olmadığını ve bu yüzden sonuçları kabul etmediklerini belirtti.

Ramuada, "Bağımsız Seçim Komisyonundan seçim sonuçlarını incelemesi için bağımsız gözlemci getirmesini talep ediyoruz. Çünkü bu seçim sonuçlarını kabul etmiyoruz." ifadelerini kullandı.

Bazı seçmen bölgelerinde kimlik kartı okuyucularının çalışmadığı ileri süren Ramuada, bazı bölgelerde ise seçim materyallerinin olmadığını söyledi.

Ramuada, "Burada bulunan bazı siyasi parti üyelerinin oy kullandığı sandıktan kendi partileri için sıfır oy çıktı." dedi.

Seçime katılan muhalif siyasi partiler, bazı seçmenlerin seçimlerde birkaç defa oy kullandığını iddia etti.

Ramuada, son olarak taleplerinin yerine getirilmesini aksi takdirde protesto gösterilerine başlayacaklarını duyurdu.

  • Güney Afrika'da 8 Mayıs Çarşamba günü düzenlenen seçimlerde şimdiye kadar oyların yüzde 90'ı sayıldı. İktidar partisi Afrika Ulusal Kongresi (ANC) oyların yüzde 57,41'ini, ana muhalefet Demokratik İttifak (DA) yüzde 20,95'ini ve Ekonomik Özgürlük Savaşçıları (EFF) ise yüzde 10,38'ini aldı.

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