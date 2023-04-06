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Dünya

Güney Afrika'da enerji sorununa yeni adım: Ulusal afet durumu kaldırıldı

Afrika'da elektriğe ulaşımın en yüksek olduğu Güney Afrika Cumhuriyeti'nde hükümet, elektrik krizi nedeniyle 9 Şubat'ta ilan edilen ulusal afet durumunun kaldırıldığını açıkladı.

13:34 . 6/04/2023 Perşembe
AA
Güney Afrika ulusal afet durumunu kaldırdı.

Güney Afrika ulusal afet durumunu kaldırdı.

Güney Afrika Kooperatif Yönetimi ve Geleneksel İşler Bakanlığından yapılan açıklamada, ülkedeki enerji sorununa dair yeni adımların atıldığı duyuruldu.


Açıklamada, 9 Şubat'ta ilan edilen ulusal afet durumunun kaldırıldığı bilgisi paylaşıldı.


Güney Afrika'daki elektrik krizi


Afrika'da elektriğe erişimin en yüksek olduğu Güney Afrika'da eskiyen altyapı nedeniyle son aylarda günde 12 saati bulan kesintilerin olduğu ciddi bir enerji krizi yaşandı.


Bu kesintiler, kıtanın en büyükleri arasındaki Güney Afrika ekonomisini sarsarken 1994 yılından beri iktidarda olan ANC'nin popülaritesini yitirmesine yol açtı.


Nükleer enerji üreticisi Güney Afrika, elektrik üretiminin yüzde 80'inden fazlasını kömürle çalışan santrallerden karşılıyor. Ülke, dünyanın önde gelen kömür üreticileri arasında yer alıyor.


#Güney Afrika
#elektrik
#kriz
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