Güney Afrika'da enerji sorununa yeni adım: Ulusal afet durumu kaldırıldı

Güney Afrika Kooperatif Yönetimi ve Geleneksel İşler Bakanlığından yapılan açıklamada, ülkedeki enerji sorununa dair yeni adımların atıldığı duyuruldu.

Afrika'da elektriğe erişimin en yüksek olduğu Güney Afrika'da eskiyen altyapı nedeniyle son aylarda günde 12 saati bulan kesintilerin olduğu ciddi bir enerji krizi yaşandı.