Dünya Güney Afrikada nesli tükenme tehlikesindeki 63 penguen arı saldırısında telef oldu
AFRİKA AKTÜEL

Güney Afrika'da nesli tükenme tehlikesindeki 63 penguen arı saldırısında telef oldu

Güney Afrika Cumhuriyeti'nin Cape Town bölgesinde, nesli tükenmekte olan 63 Afrika pengueninin, arı saldırısı sonucu telef olduğu bildirildi.

Haber Merkezi AA
Güney Afrikada nesli tükenme tehlikesindeki 63 penguen arı saldırısında telef oldu
63 penguen arı saldırısında telef oldu.

BBC'nin haberine göre, Cape Town kenti yakınlarındaki Simonstown'da bir plajda, telef olmuş 63 Afrika penguenine rastlandı.

Nesli tükenmekte olan penguenlerin, arı saldırısı sonucu telef olduğu tespit edildi.

Yapılan incelemelerde penguenlerin genellikle gözlerinin çevresinden sokuldukları belirlendi.

Güney Afrika Milli Parklar Ajansı, bu nadir görülen olayın detaylı incelendiğini duyurdu.

Geçen hafta da bir Afrika pengueni, birden fazla arının saldırısı sonucu ölmüştü.

Çoğunlukla Güney Afrika ve Namibya kıyılarında yaşayan Afrika penguenlerinin nesilleri tükenme riski altında bulunuyor.

Güney Afrika Kıyı Kuşları Koruma Vakfı verilerine göre, 20. yüzyıl başlarında kıtada 3 ila 4 milyon Afrika pengueni yaşarken, son yıllarda bu nüfus 50 bin seviyesine gerilemiş durumda.

Akvaryum'da ikinci bebek penguen mucizesi
HAYAT
Akvaryum'da ikinci bebek penguen mucizesi

Penguenin, ailesine kavuşmak için saniyelerle yarışı kamerada
OYNAT 00:45
Penguenin, ailesine kavuşmak için saniyelerle yarışı kamerada
Anakaradan kopup denize doğru sürüklenmeye başlayan buz kütlesi üzerinde kalan penguenin, ailesine kavuşmak için saniyelerle yarışı kameraya böyle yansıdı.

Penguenin yumurtadan çıkma anı!
OYNAT 00:32
Penguenin yumurtadan çıkma anı!
Oregon hayvanat bahçesinde bir penguenin yumurtadan çıkma anı kameraya böyle kaydedildi.


Abone Ol Google News
37 milyon 845 bin TLlik vurgun

37 milyon 845 bin TL'lik vurgun

​Adana'da sahte çeklerle milyonluk vurgun yapan çeteye operasyon.
Görenlerimest eden görüntü

Görenleri
mest eden görüntü

​Vatandaşlar cep telefonları ile kayda aldı.
Yedi araçbirbirine girdi

Yedi araç
birbirine girdi

​Ankara'da zincirleme trafik kazası.
New York'ta<br>led ekranlarda

New York'ta
led ekranlarda

​Cumhurbaşkanı'nın 'Daha Adil Bir Dünya Mümkün' kitabı tanıtılıyor.
İttifaka can simidi

İttifaka can simidi

​Demirtaş, köşeye sıkışan Kılıçdaroğlu'nun imdadına yetişti.
Milletin kökünü <br>kazıyacakmış

Milletin kökünü
kazıyacakmış

​CHP'li başkan Nazilere özendi.
Oruç Reis Mavi Vatan'a sokmadı

Oruç Reis Mavi Vatan'a sokmadı

'​Türk kıta sahanlığına giremezsin. Girersen müdahale edilecek.'
Kırk subay gözaltında

Kırk subay gözaltında

​Sudan'da bir tuhaf darbe girişimi.
Kavgaya AB de karıştı

Kavgaya AB de karıştı

​AUKUS krizi sonrası gerilim büyüyor.
Erdoğan BM'de <br>dünyaya seslendi

Erdoğan BM'de
dünyaya seslendi

'​Yeni göç dalgasına imkan ve tahammülümüz yok.'
Dünyanın en iyisi oluruz

Dünyanın en iyisi oluruz

​Teknofest ile teknoloji rüzgarı başladı.
Koronaya serbest geçiş

Koronaya serbest geçiş

HES kontrolü gevşemesin.

'Oğlum gelecek' <br>bahanesine kanmayın

'Oğlum gelecek'
bahanesine kanmayın

​Çocuğu oturmazsa üç yıl kiraya veremez.
Son tabliye yerleşti

Son tabliye yerleşti

​İki kıta bu sefer Çanakkale'de birleşti.
KOBİ'lere dijital asistan

KOBİ'lere dijital asistan

​Hem zaman hem maliyet tasarrufu sağlıyor.
Marmara'da sıcaklıklarda ani düşüş

Marmara'da sıcaklıklarda ani düşüş

Meteoroloji'den açıklama: 8 dereceye kadar azalacak.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.