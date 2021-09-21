Güney Afrika'da nesli tükenme tehlikesindeki 63 penguen arı saldırısında telef oldu

Tanzanya’daki Fransız Büyükelçiliği'nde silahlı çatışma: 4 ölü, 6 yaralı

Tanzanya'nın Darüsselam kentinde bulunan Fransız Büyükelçiliği yakınlarında düzenlenen silahlı saldırıda, 3 polis memuru ve bir özel güvenlik görevlisi hayatını kaybederken 6 kişi de yaralandı. Silahlı saldırgan ise güvenlik güçleri tarafından vurularak etkisiz hale getirildi.