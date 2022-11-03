Güney Azerbaycan'da İran protestoları büyüyor: Özgürlük ve adalet sloganları atıldı
İran'ın son dönemde Azerbaycan’a yönelik attığı adımlar ve Ermenistan'dan yana açıklamaları sebebiyle iki ülke arasında tansiyon yükselmeye devam ediyor. Azerbaycan Özel Kuvvetleri geçtiğimiz gün İran sınırında tatbikat başlatırken Tebriz'de düzenlenen protesto gösterilerinin de şiddeti artıyor. Kentte dün akşam saatlerinde düzenlenen gösterilerde "özgürlük, adalet ve milli hükümet" sloganları atıldı.
İran'ın Azerbaycan’a yönelik son dönemde yaptığı açıklamalar ve Azerbaycan sınırında yürüttüğü askeri tatbikatlar üzerine iki ülke arasındaki gerilim artıyor.
Azerbaycan güvenlik servisi, geçtiğimiz günlerde eylem hazırlığında olan ve İran özel servisi tarafından eğitilmiş bir grup Azerbaycan vatandaşını tespit ettiğini duyurdu. Yakalanan 19 kişi hakkında soruşturma başlatıldı.
İRAN SINIRINDA TATBİKAT
Gelişmenin ardından Azerbaycan özel kuvvetleri İran sınırında tatbikat başlattı. Azerbaycan Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Özel Kuvvetler Komutanı Korgeneral Hikmet Mirzeyev'in yönetiminde gerçekleştirilen tatbikatta, askeri birliklerin, teyakkuz emriyle kışlalarından ayrılarak, ülkenin güney sınırına yakın bölgelere sevk edildiği belirtildi.
ÖZGÜRLÜK VE ADALET SLOGANLARI
İki ülke arasında tansiyon gittikçe yükselirken Tebriz'de düzenlenen protesto gösterilerinin de şiddeti artıyor. Kentte düzenlenen gösterilerde "özgürlük, adalet ve milli hükümet" sloganları atıldı.