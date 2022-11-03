Dünya Güney Azerbaycanda İran protestoları büyüyor Özgürlük ve adalet sloganları atıldı
ASYA

Güney Azerbaycan'da İran protestoları büyüyor: Özgürlük ve adalet sloganları atıldı

İran'ın son dönemde Azerbaycan’a yönelik attığı adımlar ve Ermenistan'dan yana açıklamaları sebebiyle iki ülke arasında tansiyon yükselmeye devam ediyor. Azerbaycan Özel Kuvvetleri geçtiğimiz gün İran sınırında tatbikat başlatırken Tebriz'de düzenlenen protesto gösterilerinin de şiddeti artıyor. Kentte dün akşam saatlerinde düzenlenen gösterilerde "özgürlük, adalet ve milli hükümet" sloganları atıldı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Güney Azerbaycanda İran protestoları büyüyor: Özgürlük ve adalet sloganları atıldı
Tebriz

İran'ın Azerbaycan’a yönelik son dönemde yaptığı açıklamalar ve Azerbaycan sınırında yürüttüğü askeri tatbikatlar üzerine iki ülke arasındaki gerilim artıyor.

Azerbaycan güvenlik servisi, geçtiğimiz günlerde eylem hazırlığında olan ve İran özel servisi tarafından eğitilmiş bir grup Azerbaycan vatandaşını tespit ettiğini duyurdu. Yakalanan 19 kişi hakkında soruşturma başlatıldı.

İRAN SINIRINDA TATBİKAT

Gelişmenin ardından Azerbaycan özel kuvvetleri İran sınırında tatbikat başlattı. Azerbaycan Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Özel Kuvvetler Komutanı Korgeneral Hikmet Mirzeyev'in yönetiminde gerçekleştirilen tatbikatta, askeri birliklerin, teyakkuz emriyle kışlalarından ayrılarak, ülkenin güney sınırına yakın bölgelere sevk edildiği belirtildi.

ÖZGÜRLÜK VE ADALET SLOGANLARI

İki ülke arasında tansiyon gittikçe yükselirken Tebriz'de düzenlenen protesto gösterilerinin de şiddeti artıyor. Kentte düzenlenen gösterilerde "özgürlük, adalet ve milli hükümet" sloganları atıldı.

Güney Azerbaycan'da İran protestoları büyüyor: Özgürlük ve adalet sloganları atıldı
OYNAT 00:18
Güney Azerbaycan'da İran protestoları büyüyor: Özgürlük ve adalet sloganları atıldı
İran'ın son dönemde Azerbaycan'a yönelik attığı adımlar ve Ermenistan'dan yana açıklamaları sebebiyle iki ülke arasında tansiyon yükselmeye devam ediyor. Azerbaycan Özel Kuvvetleri geçtiğimiz gün İran sınırında tatbikat başlatırken Tebriz'de düzenlenen protesto gösterilerinin de şiddeti artıyor. Kentte dün akşam saatlerinde düzenlenen gösterilerde 'özgürlük, adalet ve milli hükümet' sloganları atıldı.


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Azerbaycan özel kuvvetleri İran sınırında tatbikat başlattı
OYNAT 01:46
Azerbaycan özel kuvvetleri İran sınırında tatbikat başlattı
Azerbaycan ordusu özel kuvvetlerinin, İran sınırında tatbikat başlattığı bildirildi. Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Özel Kuvvetler Komutanı Korgeneral Hikmet Mirzeyev'in yönetiminde gerçekleştirilen tatbikatta, askeri birliklerin, teyakkuz emriyle kışlalarından ayrılarak, ülkenin güney sınırına yakın bölgelere sevk edildiği belirtildi. Hava kuvvetleri ile füze ve topçu birlikleriyle koordinasyon içerisinde yapılan tatbikatta, bir dizi görevin icra edileceği kaydedildi.


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