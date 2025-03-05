Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Dünya
Güney Kore'de 1995'ten bu yana bir ilk: Kuzey Kore'ye insani yardım yapmadı

Güney Kore'de 1995'ten bu yana bir ilk: Kuzey Kore'ye insani yardım yapmadı

12:185/03/2025, Çarşamba
AA
Sonraki haber
Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, başka ülkelerden ve uluslararası kuruluşlardan gelen yardım tekliflerini reddetmişti.
Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, başka ülkelerden ve uluslararası kuruluşlardan gelen yardım tekliflerini reddetmişti.

Güney Kore'nin, Kuzey Kore'ye yaptığı insani yardımların, 1995'ten bu yana ilk kez 2024'te sıfır düzeyinde olduğu bildirildi.

Yonhap'ın haberine göre, Güney Kore Birleşme Bakanlığı, konuya ilişkin açıklama yaptı.


Açıklamada, 2024'te özel ya da hükümet bünyesinde Kuzey Kore'ye insani yardım programlarının hiçbirinin yürütülmediği ve 1995'ten beri Kuzey'e insani yardımların sıfır seviyesinde olduğu kaydedildi.


Kuzey Kore'de 1995'te şiddetli yağışların yol açtığı seller nedeniyle Güney Kore ilk defa bu ülkeye pirinç yardımı yapmıştı.


Öte yandan, Kuzey Kore'de Temmuz-Ağustos 2024'te şiddetli yağışlar ve sel nedeniyle ölen veya kaybolan kişi sayısının 1000'i aştığı tahmin ediliyordu.

Güney Kore Kızılhaç Derneği, Kuzey Koreli sel mağdurlarına insani yardım göndermeyi teklif etmişti. Ancak Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, başka ülkelerden ve uluslararası kuruluşlardan gelen yardım tekliflerini reddetmişti.



#Kuzey Kore
#Güney Kore
#insani yardım

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Kars'ta sahur ve iftar saat kaçta yapılacak? 5 Mart Kars Ramazan imsakiyesi