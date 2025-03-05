Güney Kore'de 1995'ten bu yana bir ilk: Kuzey Kore'ye insani yardım yapmadı

Yonhap'ın haberine göre, Güney Kore Birleşme Bakanlığı, konuya ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamada, 2024'te özel ya da hükümet bünyesinde Kuzey Kore'ye insani yardım programlarının hiçbirinin yürütülmediği ve 1995'ten beri Kuzey'e insani yardımların sıfır seviyesinde olduğu kaydedildi.