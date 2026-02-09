Yeni Şafak
Güney Kore'de askeri helikopter düştü: 2 ölü var

09:199/02/2026, Pazartesi
AA
Foto: Arşiv.

Güney Kore'nin Gyeonggi eyaletinde askeri helikopterin düşmesi sonucu iki kişi yaşamını yitirdi.

Yonhap ajansının haberine göre, Gyeonggi'de "AH-1S Cobra" tipi askeri helikopter, acil iniş prosedürleri için yapılan uçuş eğitimi için havalandı.

Helikopter, eğitim sırasında başkent Seul yakınlarındaki Gapyeong kentinde düştü.

Helikopterdeki iki askerin kaldırıldıkları hastanede hayatını kaybettiğini belirten yetkililer, kazada herhangi bir yangın ya da patlamanın olmadığını bildirdi.

Yetkililer, kazanın kesin nedeninin soruşturmanın ardından netleşeceğini ifade etti.



