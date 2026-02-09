KAAN şov yaptı: Dünya sahnesine bu kez 'yeni nesil' tanıtımla çıktı

Daha önceki fuarlarda genel olarak ölçekli hareketsiz maketler kullanılırken bu kez tanıtım için TUSAŞ'ın KAAN ve ANKA III'lerle oluşturduğu OKU (Otonom Kol Uçuşu) konseptinin hareketli sunumu tercih edildi.





Arka plandaki led ekranlardaki videoyla senkron şekilde desteklenen konseptle KAAN ve iki yanındaki ANKA III'ler hangardan çıkıp bazı manevralarla taarruz görevi gerçekleştiriyor. TUSAŞ'ın bu yeni tanıtımı ziyaretçilerin oldukça ilgisini çekti.





OKU, modern hava harp doktrinindeki "insanlı-insansız takımlanma" (MUM-T/Manned-Unmanned Teaming) yaklaşımının Türkiye'deki karşılığını oluşturuyor. Bu konsept, KAAN gibi pilotlu uçakların ANKA III gibi insansız jetlerle bir "kol" halinde birlikte görev yapabilmesini içeriyor.