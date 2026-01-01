Yeni Şafak
Van-Bitlis kara yolu çığ düşmesi sonucu ulaşıma kapandı

22:111/01/2026, Perşembe
Van ve Bitlis'i birbirine bağlayan kara yolu, çığ düşmesi sonucu kapandı. Bölgeye sevk edilen Karayolları 11. Bölge Müdürlüğü ekipleri, yolu kapatan kar birikintisini temizlemek için çalışma başlattı.

Olumsuz hava koşullarının etkisini sürdürdüğü Van'da Bitlis kara yolunun Gevaş ilçesi yakınında yola çığ düştü.

Bölgeye sevk edilen Karayolları 11. Bölge Müdürlüğü ekipleri, yolu kapatan kar birikintisini temizlemek için çalışma başlattı.

AFAD İl Müdürü Mehmet Ulutaş ve teknik ekibi de bölgeye gelerek incelemelerde bulundu.

İki tarafta araç kuyruğunun oluştuğu yol, ekiplerin çalışmalarının ardından yeniden trafiğe açılacak.

Yetkililer, kar ve tipinin etkili olduğu bölgede, sürücüleri zorunlu olmadıkça trafiğe çıkmamaları konusunda uyardı.

