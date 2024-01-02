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Dünya

Güney Kore'de saldırı şoku: Ana muhalefet liderini boynundan bıçakladı

Güney Kore ana muhalefetteki Demokratik Parti'nin lideri Lee Jae-myung'a yönelik saldırı ile sarsıldı. Busan'da bir inşaat alanını ziyareti sırasında bıçaklı saldırıya uğrayan Lee Jae-myung boynundan yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

07:22 - 2/01/2024 Salı
AA
Güney Kore'de ana muhalefet lideri Lee Jae-myung bıçaklı saldırıya uğradı
Güney Kore'de ana muhalefet lideri Lee Jae-myung bıçaklı saldırıya uğradı

Güney Kore ajansı Yonhap'ın haberine göre, olay sabah saatlerinde Lee'nin Busan'ın Gadeok Adası'nda bir inşaat alanını ziyareti sırasında gerçekleşti.


Basın mensuplarının sorularını yanıtladığı sırada imza alma bahanesiyle Lee'ye yaklaşan saldırgan, elindeki kesici aletle onu boynundan yaraladı.


Saldırının ardından boynunda kanama olan bilinci açık durumdaki Lee, tedavi için hastaneye kaldırıldı.


Erkek olduğu belirtilen saldırgan olay yerinde yakalanırken, kimliğine ve eşkaline dair henüz detaylı bilgi verilmedi.

Devlet Başkanlığı Sözcüsü Kim Soo-kyung, Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol'un olayın ardından Lee'nin en hızlı şekilde hastaneye kaldırılarak tedavi edilmesi ve saldırının soruşturularak olguların tespit edilmesi için talimat verdiğini bildirdi.



Kim, Yoon'un, böylesi saldırının hiçbir koşulda kabul edilemeyeceğini vurguladığını aktardı.




#BIÇAKLI SALDIRI
#Busan
#Demokratik parti
#Güney KORE
#Lee Jae-myung
14 dakika önce
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