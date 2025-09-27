Güney Kore’den Rusya’ya Kuzey Kore ile askeri işbirliğini sonlandırma çağrısı

Güney Kore Dışişleri Bakanı Cho Hyun ve Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, BM Genel Kurulu toplantısı vesilesiyle bulundukları ABD’nin New York kentinde ikili bir görüşme gerçekleştirdi. Güney Kore Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, ikili ülkelerini ilgilendiren başlıca meseleler ve Kore Yarımadası’ndaki durum hakkında görüş alışverişinde bulundu.

Güney Kore hükümetinin Kore Yarımadası’ndaki barış ile istikrarı gerilimi azaltma ve güven inşası yoluyla arttırmayı hedefleyen politikası hakkında Lavrov’a bilgi veren Cho, Rusya ile Kuzey Kore arasındaki askeri işbirliğinden "ciddi endişe duyduklarını" ifade etti. Cho, Lavrov’a söz konusu işbirliğini sonlandırma çağrısında bulundu.

Rusya Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, Lavrov ise ABD ve Asyalı müttefiklerinin Kuzey Kore’ye yönelik askeri faaliyetlerinin kışkırtıcı niteliğine ve Pyongyang’a yönelik yaptırımlar ile baskılara dikkat çekti. Kuzeydoğu Asya’da uzun vadeli barış ve istikrarın sağlanması için güvenilir bir mekanizmaya ihtiyaç olduğunu vurgulayan Lavrov, Kore Yarımadası’ndaki mevcut gerçekleri göz önünde bulunduran, karşılıklı saygıya dayalı bir diyaloğa geri dönülmesi gerektiğini ifade etti.