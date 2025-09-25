Nükleer risk büyüyor: Güney Kore 'Kuzey 2 tona yakın uranyuma sahip' diyerek uyardı

Güney Kore, Kuzey Kore’nin yaklaşık 2 ton yüksek oranda zenginleştirilmiş uranyuma sahip olabileceğini duyurdu.
Yetkililer, bu miktarın nükleer silah üretimi için yeterli olabileceğine dikkat çekti.
Yonhap'ın haberine göre Birleşme Bakanı Chung Dong-young, düzenlediği basın toplantısında, uzmanların kamuoyuna açıkladığı tahminlere atıfta bulunarak konuya ilişkin değerlendirme yaptı.
Chung, Kuzey Kore'nin 4 bölgede uranyum santrifüjlerini nükleer malzemeler biriktirmek için çalıştırdığını öne sürdü.
Pyongyang'ın 2 tona kadar yüksek derecede zenginleştirilmiş uranyuma sahip olduğunun tahmin edildiğini dile getiren Chung, bunun acilen durdurulması gerektiğini söyledi.
Chung, Kuzey Kore ile ABD arasındaki görüşmelerin yeniden başlamasının, tıkanan nükleer silahsızlanma sürecinde çıkış yolu olabileceğini dile getirdi.
Kuzey Kore, 2006'dan bu yana 6 nükleer deneme gerçekleştirdi. Ülkelerin nükleer silahsızlandırılması çağırılarına karşı Kuzey Kore, nükleer silahlarından asla vazgeçmeyeceğini belirtiyor.
Kuzey Kore'nin son yıllarda artırdığı balistik füze denemeleri, Asya-Pasifik'teki nükleer endişeleri tetikliyor. Pyongyang yönetimi, 2025'in ilk yarısında Japon Denizi yönüne nükleer başlık taşıyabilme kapasitesine sahip birçok kıtalar arası füze fırlattı.