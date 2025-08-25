Kuzey Kore yüzünü Batı'ya dönüyor: Taklitler ve gizlenen gerçekler

Kuzey Kore, uluslararası yaptırımların etkisini hafifletmek ve ülkeye döviz kazandırmak için Batılı tüketim kültürünü taklit ediyor.





Başkent Pyongyang’da zenginler sahte bir Starbucks’ta kahve içerken, 160 kilometre doğudaki Wonsan sahilinde lüks bir tatil köyü turistlere kapılarını açıyor.





BATILI MARKALARIN TAKLİDİ

New York Times’ın ulaştığı yeni görüntüler, ülkenin modernleşme hamlelerinin, dünyanın en kapalı rejimlerinden birinde tüketim kültürünü nasıl beslediğini ortaya koyuyor.





Gazeteye konuşan Çinli bir öğrenci, başkente gelmeden önce yoksulluk ve kıtlık beklediğini ama “lüks bir ortamla karşılaştığını” söyledi.





"KUZEY KORE'NİN IKEA'SI"

“Kuzey Kore IKEA’sı” olarak anılan Rangrang Patriotic Geumganggwan adlı alışveriş merkezi, mobilyadan mutfak eşyasına geniş ürün yelpazesi sunuyor.





Ürünlerin bazılarının IKEA paketleriyle birebir aynı olduğu görülüyor.





SAHTE BİR STARBUCKS BİLE VAR

AVM'nin içinde ise dünyaca ünlü kahve zinciri Starbucks'ın birebir kopyası olan “Mirai Reserve” isimli bir kafe bulunuyor.





Çinli öğrenci, burada üç kahveye yaklaşık 25 dolar ödediğini anlattı. IKEA ve Starbucks, Kuzey Kore’de faaliyetleri olmadığını duyurdu.





Uzmanlara göre lider Kim Jong-un, Batı etkisini reddetse de Pyongyang’daki elitlerin ilgisini çekmek için bu tüketim kültürünü teşvik ediyor.





ÇOK KONUŞULAN TATİL KÖYÜ

Ülkenin en iddialı projelerinden biri ise doğu kıyısındaki Wonsan Kalma tatil kompleksi.





Güney Kore medyası tarafından “Kuzey Kore’nin Waikiki’si” olarak anılan 2,5 kilometrelik sahil şeridi, yeni oteller, su parkı ve plaj aktiviteleriyle donatıldı.



