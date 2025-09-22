Güney Kore'den Kuzey Kore'ye anlaşma sinyali

Güney Kore Devlet Başkanı Lee Jae Myung , BBC'ye verdiği mülakatta Kuzey Kore'nin nükleer silahsızlanması konusunu değerlendirdi.





Kuzey Kore'nin her yıl 15 ila 20 nükleer silah ürettiğini öne süren Lee, öncelikle geçiş tedbiri olarak nükleer silah üretiminin durdurulmasının, nükleer silahsızlanmadan daha gerçekçi ve ulaşılabilir bir hedef olduğunu dile getirdi.





Lee, "Uzun vadeli nükleer silahsızlandırma hedefinden vazgeçmediğimiz sürece Kuzey Kore'nin nükleer ve füze geliştirmesini durdurmanın açıkça faydaları olacak. " ifadesini kullandı.





ABD Başkanı Donald Trump'ın Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ile arasında karşılıklı güven olduğunu, bu nedenle ikilinin tekrar bir araya gelebileceğini belirten Lee, "Bu, Güney Kore için faydalı olabilir, küresel barış ve güvenliğe katkı sağlayabilir." dedi.





Çin ve Rusya'ya karşı ABD ve Japonya ile ittifak olasılığı





Lee, Çin, Rusya ve Kuzey Kore'nin yakınlaşmasının istemedikleri bir durum olduğunu ifade ederek buna ABD ve Japonya ile yakın çalışmalarını sürdürerek yanıt verebileceklerini kaydetti.





Ayrıca Lee, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinde (BMGK) reformun pek gerçekçi olmadığını savunarak, "BM'nin, gerçekten barışçıl bir dünya oluşturmada yetersiz kaldığı açık olsa da birçok önemli fonksiyonunu hala gerçekleştirdiğine inanıyorum." yorumunu yaptı.





Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, bugün, ABD'ye uzun süredir askıya alınan diplomasinin yeniden başlatılması için ön koşul olarak nükleer silahları bırakma talebinden vazgeçme çağrısında bulunmuştu.





ABD ve Kuzey Kore arasındaki müzakereler





Trump ile Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, ilk kez 12 Haziran 2018'de Singapur'da bir araya gelmiş, Kore Yarımadası'nın nükleer silahlardan arındırılması ve kalıcı barışın sağlanması konusunda mutabakata varmıştı.





İki lider, 26-27 Şubat 2019'ta Vietnam'da bir kez daha görüşmüş ancak zirve beklenenden hızlı şekilde ve anlaşmasız sona ermişti. Son olarak 30 Haziran 2019'da Kuzey ile Güney Kore arasındaki silahsızlandırılmış bölgede görüşen iki lider, nükleer müzakere sürecini sürdürme kararı almıştı.





İki ülke arasında Ekim 2019'da İsveç'te yapılan çalışma düzeyindeki toplantılar, Kuzey Korelilere göre Amerikalılar "eski tutum ve tavırlarını" devam ettirdiğinden dolayı kesilmişti.





Washington yönetiminin en son 2020'de nükleer silahsızlanma görüşmelerini sürdürmek üzere yaptığı teklif de Pyongyang tarafından reddedilmişti.







