Dünya Güney Koreden Ukrayna iddiasına yanıt geldi
ASYA

Güney Kore'den Ukrayna iddiasına yanıt geldi

Yonhap ajansının haberine göre, Devlet Başkanı Yoon Suk-yeol, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna'ya silah ya da askeri mühimmat sağladıkları iddiasına yanıt verdi. Yoon, başkent Seul'de basına yaptığı açıklamada, Ukrayna'ya silah ya da teçhizat sağlamadıklarını vurgulayarak, "Biz, uluslararası toplumla dayanışma kapsamında Ukrayna'ya silah ve benzeri şeyler değil, sadece insani yardım sağladık." dedi.

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Güney Koreden Ukrayna iddiasına yanıt geldi
Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk-yeol

Yonhap ajansının haberine göre, Devlet Başkanı Yoon Suk-yeol, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna'ya silah ya da askeri mühimmat sağladıkları iddiasına yanıt verdi.

Yoon, başkent Seul'de basına yaptığı açıklamada, Ukrayna'ya silah ya da teçhizat sağlamadıklarını vurgulayarak, "Biz, uluslararası toplumla dayanışma kapsamında Ukrayna'ya silah ve benzeri şeyler değil, sadece insani yardım sağladık." dedi.

Devlet Başkanı Yoon, ayrıca konuya dair "Ancak her halükarda bu, bizim egemenlik meselemiz ve Rusya dahil tüm ülkelerle barışçıl ve iyi ilişkiler sürdürmeye çalıştığımızı bilmenizi isterim." değerlendirmesinde bulundu.

Putin ise Güney Kore'yi "Ukrayna'ya silah ve mühimmat sağlamaya yönelik kararının farkındayız ancak bu tür hareketler ilişkimize zarar verir." ifadeleriyle uyarmıştı.

Ukrayna yönetimi, Rusya'ya karşı kullanılmak üzere Güney Kore'den askeri teçhizat talebinde bulunmuş ancak Seul yönetimi bunu reddederken insani yardım sağlamaya devam edeceklerini duyurmuştu.

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