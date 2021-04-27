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Dünya Guterres-Tatar ikili görüşmesi sona erdi
AVRUPA

Guterres-Tatar ikili görüşmesi sona erdi

Birleşmiş Milletler (BM) öncülüğünde başlayan, 5+1 formatındaki gayriresmi Kıbrıs konferansında,

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar arasındaki ikili görüşme, yaklaşık bir buçuk saat sürdü.

Haber Merkezi AA
Guterres-Tatar ikili görüşmesi sona erdi
BM Genel Sekreteri Antonio Guterres (solda) ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar (sağ 2)

İkili görüşme, BM Cenevre Ofisi'ne yakın bir bölgede bulunan InterContinental Hotel'de gerçekleşti.

Yaklaşık bir buçuk saat süren görüşmede, Tatar'a KKTC Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu ve diğer yetkililer eşlik etti.

Açıklama yapılmadı

Cumhurbaşkanı Tatar, görüşme çıkışında açıklama yapmadı.

Öte yandan, BM'ye yakın kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Guterres, taraflardan basına açıklama yapması konusunda telkinde bulundu.

Rum yönetimi ile de bir araya gelecek

Guterres'in, Güney Kıbrıs Rum yönetimi lideri Nikos Anastasiadis ile de bir araya gelmesi bekleniyor.

BM Genel Sekreteri, akşam da Kıbrıslı taraflar ve garantör ülkeler Türkiye, Yunanistan ve İngiltere heyet başkanları onuruna bir resepsiyon verecek.

Öte yandan, İsviçre polisinin otel etrafında geniş güvenlik önlemleri aldığı görüldü. Polis, görüşmelerin yapıldığı otele giden ana yollarda araçları durdurarak arama yaptı.

Konferansta Türkiye'yi, başında Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun bulunduğu heyet temsil ediyor.

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