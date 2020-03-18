Araştırma şirketi Areda Survey 13-16 Mart tarihleri arasında Koronavirüs Algı Araştırması gerçekleştirdi. Çalışmaya Türkiye genelinde 1064 kişi katıldı. Vatandaşlara, koronavirüse karşı alınan önlemlerden sürecin işleyişine kadar bir çok soru soruldu. Ankette, “Sizce korona salgını önlenebilecek midir?” sorusuna vatandaşların yüzde 84,9’u ‘Evet’ dedi. “Çin’de ortaya çıkan koronavirüsüne karşı Türkiye’nin gerekli önlemleri aldığını düşünüyor musunuz?” sorusuna ise katılımcıların yüzde 64,4’ü ‘Evet’ cevabını verdi. Tüm alınan önlemlere rağmen katılımcıların yüzde 69,8’inin “Size veya yakınlarınıza koronavirüsün bulaşmasından endişeleniyor musunuz?” sorusuna ‘Evet’ demesi dikkat çekti. “Koronavirüsten korunmak için herhangi bir ‘önleyici bir tedbir/tedavi yöntemi’ denediniz mi?” sorusuna vatandaşların yüzde 48’i ‘Evet’ yanıtını verdi.

BAKANIN TUTUMU DOĞRU

Türkiye’nin sağlık faaliyetlee ilgili vatandaşlara yöneltilen “Sağlık Bakanlığı’nın, koronavirüs salgını ile ilgili süreç yönetimini başarılı buluyor musunuz?” sorusuna yüzde 73,1 ‘Evet’, yüzde 26,9 ‘Hayır’ cevabını verdi. “Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Türkiye’de ilk koronavirüs vakasını açıklamasında, vakanın yaşandığı şehri açıklamamasını nasıl buluyorsunuz?” vatandaşlar yüzde 57,1 ‘Doğru buluyorum’, yüzde 42,9 ‘Yanlış buluyorum’ şeklinde yanıtladı. “Televizyonda koronavirüsle ilgili açıklama yapan uzmanların açıklamalarına güveniyor musunuz?” sorusuna ise katılımcıların yüzde 58,0’ı ‘Evet’, yüzde 42,0’ı ‘Hayır’ cevabı verdi.

OYNAT 00:00 Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Koronavirüs şüphelisi bir vatandaşımızın test sonucu pozitif çıktı Koronavirüs hakkında açıklamalarda bulunan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 'Bugün akşam saatlerinde koronavirüs şüphesi olan bir vatandaşımızın test sonucu pozitif çıktı. Bu durum sadece virüsün ülkemiz sınırlarına girdiği anlamına gelir. Bu yüksek bir ihtimaldi ve gerçekleşti' şeklinde konuştu. BiP'te paylaş

Whatsapp'ta paylaş

Pinterest'te paylaş

Flipboard'da paylaş

E-posta gönder





FIRSATÇI CEZALANDIRILSIN

Kriz döneminde beliren fırsatçılarla ilgili yöneltilen, “Türkiye’de de görülen koronavirüs vakasından sonra el dezenfektanı ve kolonya vb. gibi tüketim mamüllerinin fiyatlarını artırarak fırsatçılık yapanlara karşı Ticaret Bakanlığının ‘Alo 175 Tüketici Danışma Hattı’ ve ‘Haksız Fiyat Artışı Şikayet Bildirimi Mobil Uygulamasını hayata geçirilmesini nasıl buluyorsunuz?” sorusuna katılımcıların yüzde 78,5’i “Cezalar arttırılmalı, yerinde bir karar olmuş” cevabını verirken yüzde 21,5’lik kesim ise “Bir değişiklik olacağını sanmıyorum” dedi.

İLK ANDA ÖNLEM ALINDI

REKLAM

“Türkiye’de ilk koronavirüs vakası yaşandıktan sonra ne gibi önlemler aldınız?” sorusuna katılımcıların, yüzde 35,6’sı “Sağlık Bakanlığı’nın ilan ettiği 14 kuralı uygulamaya başladım”, yüzde 22,4’ü “Hiçbir önlem almadım”, yüzde 19,4 “El dezenfektanı aldım, kullanmaya başladım”, yüzde 18,7’si “Kolanya aldım, kullanmaya başladım”, yüzde 2,0’ı “Eldiven ve maske aldım, kullanmaya başladım” ve yüzde 1,9’u “Gıda stoğu yaptım” şeklinde cevap verdi.

TATİL KARARI DOĞRU

Ankette katılımcılar, “Türkiye’de koronavirüs vakası yaşandıktan sonra okulların tatil edilmesini doğru buluyor musunuz?” sorusuna yüzde 92,8 oranında ‘Evet’, yüzde 7,2’lik oranda ‘Hayır’ dedi. Vatandaşlara yöneltilen “Futbol maçlarının seyircisiz oynanmasını doğru buluyor musunuz?”sorusuna ise katılımcıların yüzde 92,5’i “Seyircisiz oynansın, doğru buluyorum” derken 7,5’inin “Seyircili oynanmalı, yanlış buluyorum” cevabı dikkat çekti.

GÜNDEM Karantina otobüsünden iki yolcu indirildi: İki bakan açıklama yaptı, savcılık soruşturma başlattı

Güven sürekli arttı

Araştırma, virüsün tespit edildiği ocak ayından beri Sağlık Bakanlığı’na olan güvenin arttığını ortaya koydu. “Sizce korona salgını önlenebilecek midir?” sorusuna ‘Evet’ diyen katılımcıların oranı ocakta yüzde 82,2, şubatta yüzde 81 ve martta ise yüzde 84,9 oldu. “Koronavirüse karşı Türkiye’nin gerekli önlemleri aldığını düşünüyor musunuz?” sorusuna ‘Evet’ yanıtını veren katılımcıların oranı ocakta 59,8, şubatta 64,1 olurken, martta ise 69,8’e yükseldi. “Size veya yakınlarınıza koronavirüsünün bulaşmasından endişeleniyor musunuz?” sorusuna ‘Evet’ diyenlerin oranı ise ocak ayında 46’dan, şubatta 53,2’e, martta ise 64,4’e yükseldi. “Koronavirüsten korunmak için herhangi bir ‘önleyici bir tedbir/tedavi yöntemi’ denediniz mi?” sorusunu ise ‘Evet’ şeklinde yanıtlayan vatandaşların oranı ocakta yüzde 4,6 iken şubatta yüzde 10,3 ve mart ayında ise yüzde 48 olarak gerçekleşti.

REKLAM

Kovid-19’dan ilk kaybımız

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kovid-19 teşhisi konulan hastalardan birisinin hayatını kaybettiğini açıkladı. Koca, virüsün 89 yaşındaki erkek hastaya Çin ile teması bulunan bir çalışanından bulaştığını söyledi. Koca şöyle devam etti: Bugün yapılan testlerde pozitif sonuç 51 kişidir. Toplam hasta sayımız 98 olmuştur. Pozitif sonuçların büyük kısmı iyileşmeyle sonuçlanıyor. Bunun için gerekli destek tedavisini veriyoruz. Herkesi tedbirlere harfiyen uymaya davet ediyorum. Hayatımızı bu şartlara göre düzenleyelim 1,5-2 ay direnelim.