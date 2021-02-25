Dünya Hadsiz Başbakan İpe sapa gelmez sözlere kınama
AVRUPA

​Hadsiz Başbakan: İpe sapa gelmez sözlere kınama

Hadsiz Başbakan: İpe sapa gelmez sözlere kınama

Slovenya Başbakanı Janez Jansa, İslam’a yönelik hakaretlerine devam ediyor. Jansa’nın, Twitter’da, Kur’an-ı Kerim’e yönelik iftiralar içeren, ipe sapa gelmez paylaşımı retweet etmesine Müslümanlar sert tepki gösterdi. Jansa’yı kınayan Slovenya İslam Birliği, “Slovenya, diğer dinlere, kültürlere ve AB’nin temellerine saygı duymalı” açıklamasını yaptı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Janez Jansa
Janez Jansa

Slovenya Başbakanı Janez Jansa’nın Kur’an-ı Kerim’e yönelik hakaret içerikli bir paylaşımı retweet etmesi tepkiye neden oldu. “Komünist Manifesto” kitabının ilk basımının yıl dönümünde Twitter’dan yapılan paylaşımda Kur’an-ı Kerim’i hedef alan, İslam düşmanı yorumların yer aldığı ifadeler kullanıldı.

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  • Sağcı popülist bir siyasetçi olarak tanınan Başbakan Jansa, bu paylaşımı retweet ederek takipçilerine sundu. Slovenya İslam Birliği’nden (Diyanet İşleri) yapılan açıklamada, Jansa’nın bu paylaşımına tepki gösterilirken, “Kutsal kitaba karşı böyle bir hareketi ve Komünist Manifesto ile basitleştirilmiş propaganda mukayesesini en sert şekilde kınıyoruz” değerlendirmesinde bulunuldu.

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Avrupa Birliği (AB) Dönem Başkanlığı yapan bir ülkenin diğer dinlere, kültürlere ve AB’nin temellerini oluşturan değerlere saygı göstermesi gerektiği belirtilen açıklamada, kutsal kitapların farklı tarihi bir bağlamda yazılmış olmalarına rağmen tüm insanlık için önemli mesajlara sahip oldukları kaydedildi.

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