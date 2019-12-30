Dünya Hafter savaş suçlusu
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Hafter savaş suçlusu

Libya Dışişleri Bakanı Muhammed Seyyale, BM Güvenlik Konseyi’nin ülkede sivilleri katleden ve kamu kurumlarını hedef alan terör örgütü lideri Halife Hafter’i “savaş suçlusu” ilan etmesini istedi. Libya Hafter’in Ez-Zaviye ve Tacura’da sivilleri hedef alan saldırılarını kanıt olarak gösterdi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
UMH Dışişleri Bakanı Muhammed Seyyale, Libya’da sivillere yönelik katliamları ve kamu kurumlarını hedef alan saldırılarıyla bilinen terör örgütü lideri Halife Hafter’e karşı BMGK’nın ve UCM’nin harekete geçmesini istedi
UMH Dışişleri Bakanı Muhammed Seyyale, Libya’da sivillere yönelik katliamları ve kamu kurumlarını hedef alan saldırılarıyla bilinen terör örgütü lideri Halife Hafter’e karşı BMGK’nın ve UCM’nin harekete geçmesini istedi

Libya’da uluslararası tanınırlığa sahip, başkent Trablus merkezli Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) Dışişleri Bakanı Muhammed Seyyale, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Mısır, Fransa ve Rusya destekli Hafter terör örgütünün sivilleri ve yerleşim alanlarını hedef alan saldırılarına karşı harekete geçme çağrısında bulundu. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’ne (BMGK)bir mektup yazan Seyyale, Hafter terör örgütünün hafta içinde Zaviye ve Tacura kentilerinde sivilleri hedef alan saldırılarıyla, daha önce işlediği insanlığa karşı suçlarına yenilerini eklediğini belirtti. Seyyale, BMGK’nın Hafter karışındaki mevcut politikasını ise “acziyet” şeklinde tanımladı. Hafter terör örgütü, 12 Aralık Perşembe günü başkent Trablus’un merkezine yeni bir saldırı başlattıklarını açıklamıştı.

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ACZİYET UYARISI

Burkan el-Gadab (Öfke Volkanı) Operasyonu Basın Merkezince yayımlanan, Hafter’in saldırılarıyla ilgili BMGK’ye gönderilen mektupta Seyyale, Hafter güçlerinin, Ez-Zaviye ve Tacura’da sivillere yönelik saldırılarıyla insanlığa karşı suç işlediklerini kaydetti. Seyyale, mektupta “BMGK’nin, Hafter güçlerinin sivillere ve kamu tesislerine yönelik saldırıları karşısındaki acziyetine anlam veremiyoruz” ifadesini kullandı.

SORUŞTURMA AÇILSIN

Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) Başsavcısı Fatou Bensouda’ya da mektup gönderen Seyyale, Hafter terör örgütünün, Zaviye kentindeki Uygulamalı Mühendislik Enstitüsüne düzenlediği saldırıyla daha önce işlediği savaş suçlarına bir yenisini daha eklediğini belirtti. Seyyale, Hafter’in işlediği suçlarla ilgili soruşturma açılması ve faillerinin uluslararası yargı önünde cezalandırılması için gerekli önlemlerin alınması çağrısında bulundu.

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YİNE SİVİLLERİ VURDU

Hafter terör örgütü önceki gün gece saatlerinde bir kez daha sivilleri hedef aldı. Burkan el-Gadab Operasyonu basın merkezinden yapılan yazılı açıklamada, Hafter güçlerinin Trablus’un Ebu Selim bölgesinde sivil yerleşim alanını hedef aldığı belirtildi. Hava saldırısı sonucu 1 sivilin öldüğü, 6 kişinin yaralandığı, yaralananlar arasında durumu ağır 1 çocuğun bulunduğu kaydedildi.

Karşı saldırı başlatıldı

Fotoğraf: Arşiv

Öte yandan UMH’ye bağlı güçlerin, başkent Trablus’un güneyindeki Er-Ramle bölgesinde darbeci General Halife Hafter’e bağlı milisleri hedef aldığı bildirildi. Burkan el-Gadab Operasyonu Basın Merkezinden yapılan yazılı açıklamada, saldırıda Hafter milislerinin konuşlandığı bazı binaların ele geçirildiği, 2 tank ile 1 askeri aracın kullanılamaz hale getirildiği ifade edildi. UMH güçleri, başkent Trablus’ta da havaalanı yolunu ele geçirdi ve Hafter’e bağlı milislerden 10’unu esir aldı.

Terörün hedefi petrol tesisleri

Fotoğraf: Arşiv

Hafter terör örgütünün saldırıları nedeniyle Libya Ulusal Petrol Kurumu, çatışmaların tesislerin yakınında durmaması halinde Zaviye petrol limanındaki tüm çalışmaları durdurulması ve rafinerilerin boşaltılması gerekebileceği uyarısında bulundu. Kurumdan yapılan açıklamada, petrolü Zaviye limanından ihraç edilen, ülkenin güneyindeki Şerare petrol sahasındaki üretimin de durma ihtimali vurgulandı. Kurum Başkanı Mustafa Sanallah konuya ilişkin açıklamasında Zaviye limanındaki çalışmaların durmasının ülkedeki petrol üretiminde günlük en az 300 bin varil azalmaya yol açacağını söyledi. Söz konusu olası üretim düşüşüne dikkati çeken Sanallah, bu durumda ülkenin ihtiyaç duyduğu akaryakıtın ithalat edilmek zorunda kalınacağını söyledi.

Suriyeliler iddiasına yalanlama

  • Libya’da uluslararası tanınırlığa sahip Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH), bazı sosyal medya hesaplarında yer alan “başkent Trablus’taki bir askeri karargahta Suriyeli unsurların bulunduğuna” ilişkin haberleri yalanladı. Libya Başbakanı Fayiz es-Serrac’ın ofisinden yapılan yazılı açıklamada, darbeci General Halife Hafter’e yakınlığıyla bilinen sosyal paylaşım sitelerinde yer alan, “başkent Trablus’taki bir askeri karargahta Suriyeli unsurların bulunduğuna” ilişkin haberlerin, gerçeği yansıtmadığı ifade edildi. Açıklamada ayrıca uluslararası ve yerel haber kanalları tarafından söz konusu görüntülerin, Suriye’nin İdlib kentinde çekildiğinin tespit edildiği vurgulandı.

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