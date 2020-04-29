Hafter'den beşinci darbe girişimi: Başarısızlığını gizlemeye çalışıyor

Libya’nın doğusundaki terör örgütü lideri Hafter gerçek yüzünü bir kez daha göstererek 5. kez ülkede darbe girişiminde bulundu. Hafter, Birleşmiş Milletler (BM) himayesinde imzalanan “Suheyrat Anlaşması’nın hükmünü yitirdiğini ve ülkenin başına geçtiğini” iddia etti. Hafter, yayınladığı görüntülü mesajında, daha önce yaptığı çağrı üzerine kendi kontrolündeki bölgelerde kurgulanan sokak gösterilerine işaret ederek, “ülkenin başına geçmesi konusunda halkın kendisine verdiği yetkiyi kullandığını” ileri sürdü. Hafter, liderliğini yaptığı Libya Ulusal Ordusu isimli terör grubunun “tüm ülkeyi kontrolü altına alacağını” iddia etti. Libya’nın doğusundaki gayrimeşru güçlerin lideri Halife Hafter’in kendisini “devlet başkanı” ilan etmesi ülkedeki siyasi ve diplomatik çevrelerin tepki gecikmedi. Libya’nın BM Temsilcisi Et-Tahir es-Sünni, Twitter’dan yaptığı açıklamada, Hafter’in kendi tarihinde 5. defa darbe yaptığını belirtti.

Bazı Körfez ülkelerinin desteğini alan Hafter örgütü, geçtiğimiz haftalarda UMH karşısında ağır yenilgiler aldı ve Libya’nın batı kıyısındaki işgali tamamen sona erdi.

BAŞARISIZLIĞINI GİZLEME ÇABASI

Tahir es-Sünni, “Hafter’in, başarısızlığının farkına vardıktan sonra elinde kalan son nüfuz kırıntısıyla birlikte devlet başkanlığı rolüne bürünmek istediği” değerlendirmesinde bulundu. Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) Başkanlık Konseyi üyesi Muhammed Ammari de açıklamasında, “Hafter, Tobruk’taki TM’yi de kendi darbe projesine meşruiyet kazandırmak için kullanmıştır. Bugün ise bu meclisin görevi sona ermiş ve saf dışı bırakılmıştır” ifadesini kullandı

YENİLGİ İLANI

Libya’daki en büyük İslami parti olan Adalet ve Bina Partisi Başkanı Muhammed Savvan ise Hafter’in kendisini “devlet başkanı” ilan etmesinin yenilgi ilanı olduğu yorumunda bulundu. Savvan, Hafter’in, ülkenin doğusunda TM de dahil olmak üzere kendisine rakip kimsenin kalmaması nedeniyle darbe girişiminde bulunduğunu söyledi. Savvan, Hafter’in TM’den kurtulmak ve doğu bölgesinin kendi kontrolü altında olduğunu söylemek istediğini aktardı.

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BM’YE ÇAĞRI

Libya’nın Birleşmiş Milletler (BM) nezdindeki meşru temsilcisi Ulusal Mutabakat Hükümeti’ne (UMH) bağlı Libya Devlet Yüksek Konseyi de, BM’nin Libya’daki özel temsilciğini Hafter’in girişimini reddetmeye davet etti. Konsey yazılı açıklamasında, “Savaş suçlusu Hafter’in demokratik sürece yönelik bu darbe girişimi ilk değil. Bilakis yenilgilerinin üstünü örtmek için kalkıştığı darbe girişimlerinden sonuncusudur.” ifadelerine yer verdi.

Rusya: Onaylamıyoruz

Sergey Lavrov

Terörist Hafter’in darbe girişimi karşısında Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan ve Mısır gibi destekçisi olan ülkeler sessizliğini korurken Rusya’dan Hafter’e tepki geldi. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Hafter’in tek taraflı devlet başkanlığı ilanını “Rusya bunu onaylamıyor” sözleriyle değerlendirdi. Lavrov, “Libya’nın çözüm sürecindeki mevcut kriz, tek taraflı kararların alınması için gerekçe değil” ifadelerini kullandı. Avrupa Birliği Komisyonu Sözcüsü Peter Stano da Hafter’in kendisini devlet başkanı ilan etmesine ilişkin, “Zorla ve şiddet kullanarak bireysel çözümler 2015 Libya Anlaşması’nı ihlal ediyor” açıklamasında bulundu. ABD’nin Trablus Büyükelçiliği ise Libya’nın doğusundaki terör örgütü lideri Hafter’in kendisini tek taraflı “devlet başkanı” ilan ettiği açıklamasından “üzüntü duyduğunu” bildirdi.