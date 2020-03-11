Dünya Hafterden Esede gizli ziyaret
ORTADOĞU

Hafter’den Esed’e gizli ziyaret

Libya’nın doğusundaki terör örgütü lideri Hafter’in Ocak ayı sonunda Şam’a gizli bir ziyaret gerçekleştirdiği iddia edildi. Hafter, Şam’da Beşşar Esed ve diğer rejim yetkilileri ile Türkiye’ye karşı ittifak oluşturmayı görüştüğü belirtildi. Mısır istihbarat başkanı da Hafter’den hemen önce Şam’da görüşmeler yaptı.

Hatice Saka Yeni Şafak
Darbeci Hafter
Darbeci Hafter

Libya’nın doğusundaki terör örgütü lideri Halife Hafter, işgal altında tuttuğu Bingazi’deki güçleriyle Esed rejimiyle arasında diplomatik ilişkilerin başlatan gizli bir ziyaret gerçekleştirdi. Şark El Avsat gazetesinde yer alan iddialara göre Hafter, Ocak ayının sonunda Atina’da gerçekleştirdiği görüşmelerden hemen sonra Şam’a gizli bir ziyaret gerçekleştirdi. Hafter’in, Esed rejimi askeri ve güvenlik yetkilileriyle görüşmede, ikili ilişkiler ile Türkiye’ye karşı işbirliği gibi konular ele alındı. Ayrıca Trablus merkezli Birleşmiş Milletler tarafından uluslararası tanınırlığa sahip Fayez al-Sarraj başkanlığındaki Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti’ne (UMH) karşı askeri, güvenlik ve istihbarat işbirliğinin konuşulduğu belirtildi. Hafter ve Esed gizli görüşmesinde Esed rejimi askerlerinin Libya’ya gönderilmesi, Libya’daki paralı asker ordusuna mühimmat sağlanması konuşuldu.

MISIR İSTİHBARAT BAŞKANI DA ŞAM’DA

Hafter’in ziyaretinden hemen önce Mısır İstihbarat Başkanı Abbas Kamil ve Esed rejimi Ulusal Güvenlik Başkanı Ali Memluk’un Şam’da bir araya geldiği bildirildi. Bu ziyaretin gizli hedefinin Türkiye’ye karşı bir ittifak oluşturmak olduğu belirtildi. Memluk ve Abbas’ın yaptığı görüşmede Şam ve “Kürtler” olarak nitelenen PKK/YPG terör örgütü arasında Türkiye’ye karşı ittifak oluşturma konusunun da ele alındığı iddia edildi.

ZİYARETLE İLİŞKİLER HIZLANDI

Gizli ziyaretin hemen ardından, Hafter’e bağlı üst düzey yetkililer Şam’a ziyarette bulunmuş ve Esed rejimi ile 46 tane protokole imza atmıştı. Geçen hafta Salı günü de Libyanın Şam büyükelçiliği korsan bir şekilde, Trablus hükümetinin izn olmadan Hafter terör örgütüne teslim edilmişti. Hafter’in korsan elçiliğinin açılışında konuşan Suriye Dışişleri Bakan Yardımcısı Faysal Miktad, Türkiye’yi ve UMH’yi hedef alan ifadeler kullanmıştı.

Macron’dan teröre desteğe devam

Emmanuel Macron
  • Öte yandan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, terör örgütü lideri Halife Hafter ile birkez daha bir araya geldi. Elysee Sarayı’ndan yapılan açıklamaya göre Macron, Saray’da Hafter ile görüştü. Yaklaşık 1 saat süren görüşmede Hafter, Libya’da ateşkesi sağlayan anlaşmayı imzalamayı kabul etti ancak Birleşmiş Milletler nezdinde tanınan Ulusal Mutabakat Hükümeti’nin (UMH) ateşkesi ihlali halinde anlaşmanın iptal edileceğini kaydetti. Görüşmede petrol konusu da ele alındı. Macron, geçen yıl 23 Mayıs’ta da Hafter ile bir araya gelmişti. Geçen yıl Fransa’nın Mısır’a sattığı Rafale tipi savaş uçaklarının, darbeci Hafter’i desteklemek için kullanıldığı ileri sürülmüştü. Diğer yandan Libya’da Hafter’e bağlı güçlere ait bir kampta geçen yıl haziranda bulunan füzelerin Fransa’ya ait olduğu ortaya çıkmıştı.

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