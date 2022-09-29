Halep’te nokta operasyon

MİT sınır ötesindeki nokta operasyonlarına bir yenisini daha ekledi. 10 milyon liraya kadar ödülle kırmızı listede aranan PKK/KCK’lı Sabah Oğur, Suriye’de Esed rejimi kontrolündeki bölgede öldürüldü. Suriye ve Irak’taki elebaşları yakın takibe alındı.

Sabah Oğur

Türkiye’de ormanları yakan “Ateşin Çocukları” yapılanmasının sorumlularından “Şilan Emgihan” kod adlı PKK’lı terörist Sabah Oğur’un Irak’tan Suriye’ye geçtiği tespit edildi. PKK/KCK sözde Başkanlık Konseyi’ne bağlı gençlik yapılanması yönetiminde bulunan ve sözde “Suriye/Rojova 3’lü Koordinasyon” üyesi olan Oğur’un, Halep’in Şeyh Maksut bölgesinde olduğu belirlendi. Kırmızı listedeki terörist yapılan nokta operasyonla burada etkisiz hale getirildi.