Dünya Halepte nokta operasyon
ORTADOĞU

Halep’te nokta operasyon

MİT, kırmızı listede aranan PKK/ KCK’lı Sabah Oğur’u, Halep’te Esed rejimi kontrolündeki bölgede öldürdü. Oğur, Türkiye’de ormanları yakan “Ateşin Çocukları” yapılanmasının sorumlularından biriydi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Halep’te nokta operasyon
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MİT sınır ötesindeki nokta operasyonlarına bir yenisini daha ekledi. 10 milyon liraya kadar ödülle kırmızı listede aranan PKK/KCK’lı Sabah Oğur, Suriye’de Esed rejimi kontrolündeki bölgede öldürüldü. Suriye ve Irak’taki elebaşları yakın takibe alındı.

Sabah Oğur
Sabah Oğur

Türkiye’de ormanları yakan “Ateşin Çocukları” yapılanmasının sorumlularından “Şilan Emgihan” kod adlı PKK’lı terörist Sabah Oğur’un Irak’tan Suriye’ye geçtiği tespit edildi. PKK/KCK sözde Başkanlık Konseyi’ne bağlı gençlik yapılanması yönetiminde bulunan ve sözde “Suriye/Rojova 3’lü Koordinasyon” üyesi olan Oğur’un, Halep’in Şeyh Maksut bölgesinde olduğu belirlendi. Kırmızı listedeki terörist yapılan nokta operasyonla burada etkisiz hale getirildi.

Terörist Sabah Oğur MİT’in nokta operasyonu ile artık etkisiz
ÖZGÜN
Terörist Sabah Oğur MİT’in nokta operasyonu ile artık etkisiz

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