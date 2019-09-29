Dünya Halk sandık başında Avusturyada erken genel seçim başladı
AVRUPA

Halk sandık başında: Avusturya'da erken genel seçim başladı

Erken genel seçim için oy verme işlemi yerel saatle 07.00'de başladı. Avusturya halkı, 33'üncü hükümetin belirleneceği seçimlerde, 8 parti ve 27'si Türk kökenli bin 476 milletvekili adayının meclise girmek için oy kullanacak.

Haber Merkezi AA
Avusturya sandık başında.
Avusturya sandık başında.

Avusturya'da erken genel seçim için oy verme işlemi başladı.

  • Yerel saatle 07.00'de sandık başına gitmeye başlayan seçmenler, 183 sandalyeli meclisin yeni üyelerini belirlemek için oy verecek.

Seçmenler, ülke genelinde 39 seçim bölgesindeki 10 bin 181 seçim lokalinde kurulan yaklaşık 12 bin sandıkta yerel saatle 17.00'ye kadar vatandaşlık görevlerini yerine getirebilecek.

Avusturya'nın 33. hükümetinin belirleneceği seçimlerde, ulusal çapta 8 parti ve 27'si Türk kökenli bin 476 milletvekili adayı yarışıyor.

Seçim barajının yüzde 4 olduğu ülkede, 16 yaşını doldurmuş herkes oy kullanabilirken, oy kullanma zorunluluğu bulunmuyor.

Ülkede 6 milyon 400 bin seçmen bulunuyor

Avusturya'da en son milletvekili seçimi Ekim 2017'de yapılmış, merkez sağ Avusturya Halk Partisi (ÖVP) yüzde 31,47 ile birinci, Avusturya Sosyal Demokrat Partisi (SPÖ) yüzde 26,86 ile ikinci, aşırı sağcı Avusturya Özgürlük Partisi (FPÖ) ise yüzde 25,97 ile üçüncü parti olmuştu.

  • Cumhurbaşkanı tarafından hükümet kurma yetkisi verilen ÖVP Genel Başkanı Sebastian Kurz, aşırı sağcı parti ile bir koalisyon hükümeti kurmuştu.

Geçen mayıs ayında aşırı sağcı lider Heinz Christian Strache'nin karıştığı ihale pazarlıklarının yer aldığı görüntülerin basına yansıması, 17 ay süren aşırı sağcı hükümetin sona ermesine yol açmıştı.
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