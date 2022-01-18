Dünya Halkbankın talebi kabul edildi Yasal süreç askıya alınacak
AMERİKA TÜRKİYE EKONOMİSİ

Halkbank’ın talebi kabul edildi: Yasal süreç askıya alınacak

Halkbank’ın, 17-25 Aralık kumpasının devamı olan ABD’deki davada bir üst mahkemede yargılanma talebi kabul edildi. Banka, Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yaptığı açıklamada, itiraz dilekçesini ABD Yargıtay Mahkemesi’ne sunmayı planladığını duyurdu. Bölge Mahkemesi’ndeki yasal süreç bu nedenle askıya alındı.

Abone Ol Google News
Ekonomi Servisi Yeni Şafak
Halkbank’ın talebi kabul edildi: Yasal süreç askıya alınacak
Halkbank

Halkbank'ın, 17-25 Aralık kumpasının ABD’deki uzantısı olan davasıyla ilgili ABD Yargıtay Mahkemesi’ne itiraz dilekçesi vermesi yönündeki itirazı kabul edildi. Halkbank’tan Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yaptığı açıklamada, New York’taki davaya ilişkin itiraz dilekçesini ABD Yargıtay Mahkemesi’ne yapmayı planlandığı ifade edildi.

Halkbank
Halkbank

TALEBİ KABUL EDİLDİ

Bankadan yapılan açıklamada, “Bilindiği üzere bankamızın ABD’de devam eden ceza davasıyla ilgili olarak Yabancı Devlet Yargı Bağışıklığı Yasası (FSIA-Foreign Sovereign Immunities Act) uyarınca New York’ta bulunan Birleşik Devletler İkinci İstinaf Mahkemesi nezdinde yapmış olduğu itirazlar, anılan mahkeme tarafından 15 Aralık 2021 tarihinde reddedilmiştir. İkinci İstinaf Mahkemesi’nin bahse konu banka itirazlarına dair ret kararı, bir üst mahkemede temyiz edileceğinden bu süreçte davanın Bölge Mahkemesi’ne geri gönderilmesinin durdurulması yönündeki bankamız talebi, İkinci İstinaf tarafından 14 Ocak 2022 tarihinde kabul edilmiştir” denildi.

YASAL SÜREÇ ASKIYA ALINACAK

Yabancı Devlet Yargı Bağışıklığı Yasası kapsamındaki itiraz dilekçesini ABD Yargıtay Mahkemesi’ne (Supreme Court) yasal süre içerisinde yapmayı planladığının ifade edildiği Halkbank açıklamasında, “Yargıtay Mahkemesi süreci bitinceye kadar Bölge Mahkemesi’ndeki yasal süreç askıya alınacaktır” bilgisine yer verildi.

ABD Temyiz Mahkemesi'nin Cuma günü verdiği karara göre; Halkbank’a aynı anda ceza davasına karşı savunma yapmak zorunda kalmadan Yüksek Mahkeme’ye temyiz başvurusunda bulunabilecek. Mahkeme geçen yıl Ekim ayında Halkbank’ın “Yabancı Devlet Dokunulmazlığı Yasası” kapsamında davanın düşmesi talebini reddetmiş ve bankanın ABD’de yargılanabileceğine hükmetmişti.

Halkbank işletmelere nefes oldu
EKONOMİ
Halkbank işletmelere nefes oldu

Halkbank'tan bir ilk: Kadın Girişimci Bölüm Müdürlüğü kuruldu
EKONOMİ
Halkbank'tan bir ilk: Kadın Girişimci Bölüm Müdürlüğü kuruldu
Türkiye ve Arnavutlukun ortak mirası

Türkiye ve Arnavutluk'un ortak mirası

Ethem Bey Camisi yeniden ibadete açıldı.
Vaka ve vefat sayısı yükselişte

Vaka ve vefat sayısı yükselişte

​Türkiye'nin 17 Ocak koronavirüs tablosu açıklandı.
Selçuk Bayraktardan kendisini hedef alan profesöre okkalı yanıt: Utanmanız gereken yaptığınız soykırım ve katliamlardır

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Arnavutluk'ta FETÖ vurgusu.
2021 Borsa İstanbul için rekorlar yılı oldu

2021 Borsa İstanbul için rekorlar yılı oldu

Borsa İstanbul Genel Müdürü Korkmaz Ergun, “Geçen yıl Borsa İstanbul'da halka arz olan şirket sayısı, yatırımcı sayısı, endeks değerleri ve işlem hacimlerinde rekorlar kırıldı” dedi.

​Mahkeme Osman Kavala'nın tutukluluğunun devamına karar verdi.

Erdoğan, deprem konutlarının teslim töreninde konuşuyor.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.