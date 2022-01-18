Halkbank’ın talebi kabul edildi: Yasal süreç askıya alınacak

Halkbank'ın, 17-25 Aralık kumpasının ABD’deki uzantısı olan davasıyla ilgili ABD Yargıtay Mahkemesi’ne itiraz dilekçesi vermesi yönündeki itirazı kabul edildi. Halkbank’tan Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yaptığı açıklamada, New York’taki davaya ilişkin itiraz dilekçesini ABD Yargıtay Mahkemesi’ne yapmayı planlandığı ifade edildi.

Halkbank

TALEBİ KABUL EDİLDİ

Bankadan yapılan açıklamada, “Bilindiği üzere bankamızın ABD’de devam eden ceza davasıyla ilgili olarak Yabancı Devlet Yargı Bağışıklığı Yasası (FSIA-Foreign Sovereign Immunities Act) uyarınca New York’ta bulunan Birleşik Devletler İkinci İstinaf Mahkemesi nezdinde yapmış olduğu itirazlar, anılan mahkeme tarafından 15 Aralık 2021 tarihinde reddedilmiştir. İkinci İstinaf Mahkemesi’nin bahse konu banka itirazlarına dair ret kararı, bir üst mahkemede temyiz edileceğinden bu süreçte davanın Bölge Mahkemesi’ne geri gönderilmesinin durdurulması yönündeki bankamız talebi, İkinci İstinaf tarafından 14 Ocak 2022 tarihinde kabul edilmiştir” denildi.

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YASAL SÜREÇ ASKIYA ALINACAK

Yabancı Devlet Yargı Bağışıklığı Yasası kapsamındaki itiraz dilekçesini ABD Yargıtay Mahkemesi’ne (Supreme Court) yasal süre içerisinde yapmayı planladığının ifade edildiği Halkbank açıklamasında, “Yargıtay Mahkemesi süreci bitinceye kadar Bölge Mahkemesi’ndeki yasal süreç askıya alınacaktır” bilgisine yer verildi.

ABD Temyiz Mahkemesi'nin Cuma günü verdiği karara göre; Halkbank’a aynı anda ceza davasına karşı savunma yapmak zorunda kalmadan Yüksek Mahkeme’ye temyiz başvurusunda bulunabilecek. Mahkeme geçen yıl Ekim ayında Halkbank’ın “Yabancı Devlet Dokunulmazlığı Yasası” kapsamında davanın düşmesi talebini reddetmiş ve bankanın ABD’de yargılanabileceğine hükmetmişti.

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