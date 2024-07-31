Hamas lideri Haniye'ye alçak suikast dünyayı ayağa kaldırdı: Bu kabul edilemez bir siyasi cinayet

Hamas lideri İsmail Haniye, İran’ın başkenti Tahran’da düzenlenen saldırı sonucu öldürülmesinin ardından Hamas ve İran Devrim Muhafızları, Haniye’nin şehadetini doğruladı. Yapılan açıklamalarda olayın soruşturulduğu ve soruşturma sonucunun yakında kamuoyu ile paylaşıldığı belirtildi.









Filistin

Filistin Devlet Başkanı Abbas, Haniye'ye yönelik suikastı şiddetle kınadı. Haniye'nin öldürülmesini korkakça bir eylem ve tehlikeli bir gelişme olarak nitelendiren Abbas, Filistin halkını da İsrail işgaline karşı direnme ve birlik olmaya davet etti.

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas

Hamas hareketi ve İran Devrim Muhafızları tarafından yapılan yazılı açıklamalarda, Haniye'nin, Tahran'daki konutuna İsrail tarafından düzenlenen saldırıda öldürüldüğü bildirilmişti.

Hamas Lideri Haniye'nin Tahran'daki son görüntüsü

Türkiye

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, "Hamas Siyasi Büro Şefi İsmail Haniye'nin Tahran'da gerçekleştirilen alçakça bir suikast sonucu katledilmesini lanetliyoruz. Kendi vatanlarında, kendi devletlerinin çatısı altında huzur içinde yaşayabilmek için Haniye gibi yüz binlerce şehit veren Filistin halkına başsağlığı diliyoruz. Netanyahu hükümetinin barışa erişme niyetinde olmadığı bir kez daha gözler önüne serilmiştir. Bu saldırı, aynı zamanda Gazze'deki savaşı bölgesel boyuta yayma hedefi taşımaktadır. Uluslararası toplum İsrail'i durdurmak için harekete geçmediği takdirde, bölgemiz çok daha büyük çatışmalarla karşı karşıya kalacaktır. Türkiye, Filistin halkının haklı davasını desteklemeyi sürdürecektir" denildi.

Rusya

Rusya Dışişleri Bakanlığı, Haniye suikastı için; "Bu kesinlikle kabul edilemez bir siyasi suikasttır ve gerilimin daha da tırmanmasına yol açacaktır". ifadelerini kullandı.

Beyaz Saray'dan ilk açıklama

Beyaz Saray, Hamas lideri İsmail Haniye'nin İran'da öldürüldüğüne ilişkin haberleri gördüklerini bildirdi. CNN'de yer alan ismi belirtilmeyen Beyaz Saray yetkilisinin açıklamasında, "İsmail Haniye'nin İran'da öldürüldüğüne ilişkin haberleri gördük." ifadesi kullanıldı. Yetkilinin konuyla ilgili detaylı bilgi vermediği aktarıldı.





Katar

Katar Dışişleri Bakanlığı tarafından Haniye suikastına ilişkin yapılan açıklamada, suikastın bölgeyi kaosa sürükleyeceği ve barış şansını baltalayacağı ifade edildi.

İran

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani, İran'ın başkenti Tahran'da suikasta uğrayan Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye için Filistin halkı ve Hamas'a başsağlığı dileğinde bulundu.





Haniye'nin Filistin'in kurtuluşu için verdiği mücadeleden övgüyle söz eden Kenani şu ifadeleri kullandı:





"Haniye'nin Tahran'da şehadeti münasebetiyle, büyük Filistin halkı, Hamas, tüm Filistin direniş grupları ve Filistin değerlerini savunan ülkelere tebrik ve başsağlığı diliyorum. Heniyye'nin Tahran'da şehadeti İran ile Filistin ve direniş (güçleri) arasındaki derin ve kopmaz bağı güçlendirecektir."







