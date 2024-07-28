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Dünya

Hamas lideri Heniyye'den İslam dünyasına '3 Ağustos'ta Filistin için meydanlara inin' çağrısı

Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye, tüm İslam, Arap ve ülke ülkelerini, Gazze'de yaşanan soykırım ve İsrail hapishanelerinde esir tutulan Filistinlilere destek olmak adına meydanlara inmeye çağırdı. Hamas lideri, İsrail'in Gazze halkına ve esirlere karşı saldırıları duruncaya kadar gösterilerin devam etmesini istedi.

22:35 - 28/07/2024 Pazar
Güncelleme: 22:43 - 28/07/2024 Pazar
AA
Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye
Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye

Heniyye, Hamas'ın internet sayfasında yer alan açıklamasında, İsrail'in yaklaşık 10 aydır Gazze halkını soykırıma uğrattığını, İsrail hapishanelerinde ölen esirlerin sayısında benzeri görülmemiş bir artış yaşandığını, esirlerin yaşadığı koşullarla ilgili sistematik bir karalama kampanyası yürütüldüğünü, Gazze'de alıkonan esirlere karşı psikolojik ve fiziksel işkence, yavaş yavaş öldürme, tedavi, yiyecek ve ilaçtan mahrum bırakma gibi suçlar işlendiğini belirtti.

Açıklamada Heniyye, uluslararası toplumun, Filistin halkına ve esirlere yönelik bu saldırıları durdurmaktan aciz olduğunu,
ABD yönetiminin bu saldırıları desteklediğini, insan hakları kurumlarının ise Gazze halkına ve hapishanelerdeki esirlere gereken desteği vermede başarısız olduğunu vurguladı.

"İslam dünyasına '3 Ağustos'ta Filistin için meydanlara inin' çağrısı"

Heniyye,
3 Ağustos'u Gazze halkı ve İsrail hapishanelerdeki esirlere destek için ulusal ve bir uluslararası gün ilan ederek tüm İslam, Arap ve dünya ülkelerini o günde gösteriler düzenlemeye çağırdı.

Hamas lideri, İsrail'in Gazze halkına ve esirlere karşı saldırıları duruncaya kadar gösterilerin devam etmesini istedi.



#İsmail Heniyye
#Hamas
#İslam ülkeleri
#Gazze
#Filistin
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