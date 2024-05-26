Hamas Siyasi Büro Üyesi Rişk: Ateşkes müzakerelerine ilişkin bize henüz bir şey ulaşmadı

Hamas Hareketi Siyasi Büro Üyesi İzzet er-Rişk, İsrail devlet televizyonu KAN'da yer alan İsrail'in esir takası ve ateşkes müzakerelerine gelecek hafta devam edileceği haberine ilişkin açıklama yaptı.
Müzakereler hakkında aracılardan kendilerine henüz bir şeyin ulaşmadığını belirten Rişk, daha önce istenilen şeyin Gazze Şeridi'nde daimi ve tam bir ateşkes olduğunu, bunun yalnızca Refah'ta değil tüm Gazze Şeridi'nde gerçekleşmesinin gerektiğini ve Filistin halkının beklentisinin de bu yönde olduğunu bildirdi.
'Netanyahu, laf oyunları yapıyor'
Rişk, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun İsrailli esirleri hiç umursamadığını belirterek, şunları ifade etti:
"Netanyahu, laf oyunları yapıyor ve esirlerle ilgileniyormuş gibi sahte izlenimler vermekten yorulmuyor. Gazze Şeridi'nde saldırıları sürdürmek için daha fazla zaman kazanmaya çalışıyor."
İsrail devlet televizyonu KAN, İsrail, ABD ve Katar'dan yetkililerin İsrail ile Hamas arasındaki ateşkes müzakerelerinin yeniden başlatılması ve taraflar arasındaki esir değişimini görüşmek üzere dün Fransa'nın başkenti Paris'te bir araya geldiklerini duyurmuştu.