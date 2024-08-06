Hamas Şura Meclisi'ni topladı

Filistin davasının sembol ismi Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'nin şehit edilmesinin ardından 3 günlük taziye sona erdi. Katar'ın başkenti Doha'da bir araya gelen Hamas'ın üst düzey yetkilileri, yeni başkanın belirlenmesi için Şura Meclisi'ni topladı.





TÜRKİYE'YE AYRI TEŞEKKÜR

Filistin davasının sembol ismi Heniyye'nin Katar'ın başkenti Doha'da son yolculuğuna uğurlanmasının ardından kurulan taziye çadırları dikkat çekti. Albayrak Grubu'nun televizyon, internet ve gazete mecralarından

7 kişinin anbean takip ettiği cenazede, duygu dolu anlar yaşandı. Hamas’ın yeni Siyasi Büro Başkanı olması beklenen Halid Meşal ile birlikte Hamas Uluslararası İlişkiler Ofisi Başkanı Musa Ebu Merzuk taziyeye katılan tüm herkesle tokalaştı.





"DİRENİŞ SÜRECEK" MESAJI

Hamaslı yetkililerin, taziyeye katılanlara verdiği ortak mesaj ise "Direniş sürecek" oldu. Gazetemize konuşan tüm yöneticiler yeni başkanla birlikte direnişin devam edeceğini belirterek kararlılıklarını dile getirdi. Hamas’ın yurt dışı sorumlusu olan ve yeni başkan adaylarından biri olan Halid Meşal, Türkiye’den taziyeye gelen herkese ayrı ayrı teşekkür etti. Meşal, Yeni Şafak’ın büyük bir özveriyle Filistin davasına destek veren haberleri nedeniyle Albayrak Grubu'na teşekkür etti.





GÜN BOYU KUR'AN TİLAVETİ

Kadınlara ait taziye noktasında ise çok sayıda Katarlı kadın yetkili hazır bulundu. Taziyeye gelenleri İsmail Heniyye'nin eşi, kızları ve gelinleri karşıladı.

3 gün süren taziyede üst düzey güvenlik önlemleri alındı. Katar İçişleri bakanlığı taziyenin giriş çıkışlarında kadınları güvenlik kontrolünden geçirdi. 7'de başlayıp 10'da biten taziyede önce Kur'an tilaveti yapılıyor, akşam namazı eda ediliyor ardından Heniyye ve Gazze'de şehit düşen binlerce Filistinli için dualar ediliyordu. Taziyeye katılan birçok kadın ise Heniyye'nin eşine taziyelerini ileterek ikram edilen hurma ve zemzem ile alandan ayrıldı.



