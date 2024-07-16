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Dünya

Hamas tüm Filistinli grupları kapsayan ulusal toplantı için Çin'e davet edildiğini duyurdu

Hamas, Çin'de 21 ve 22 Temmuz tarihlerinde Filistinli grupların katılacağı "kapsamlı bir ulusal toplantıya davet edildiğini" açıkladı. Hamas'ın Ulusal İlişkiler Ofisi Başkanı Hüsam Bedran, yaptığı açıklamada, "Hamas ve Filistinli gruplar, bu ayın 21 ve 22'sinde genişletilmiş bir toplantıya katılmak üzere Çin Halk Cumhuriyeti'nden bir davet aldı." dedi.

16:48 - 16/07/2024 Salı
AA
Hamas'ın Ulusal İlişkiler Ofisi Başkanı Hüsam Bedran
Hamas'ın Ulusal İlişkiler Ofisi Başkanı Hüsam Bedran
Hamas, Çin'de 21 ve 22 Temmuz tarihlerinde Filistinli grupların katılacağı "kapsamlı bir ulusal toplantıya davet edildiğini" açıkladı.

Hamas'ın Ulusal İlişkiler Ofisi Başkanı Hüsam Bedran, yaptığı açıklamada,
"Hareket, ulusal birliğin sağlanması amacıyla bu davete milli sorumluluk içerisinde olumlu yaklaştı. Aksa Tufanı savaşında fedakarlık ve kahramanlık gösteren Filistin halkı, ulusal birlik sağlanmasını hak etmektedir."
ifadesini kullandı.

Çin'de çeşitli Filistinli grupların katılımıyla kapsamlı bir toplantı düzenleneceği bilgisini veren Bedran,
"ikili görüşmeler konusunda ise bir programın olmadığını"
belirtti.
Bedran, bu yılın nisan ayında Pekin'de
"kapsamlı bir ulusal toplantı"
düzenlendiğini hatırlatarak, önceki toplantı çerçevesinde ilerlemenin mümkün olacağına inandıklarını ifade etti.

Fetih Hareketi Seferberlik ve Organizasyon Komisyonu Sözcüsü Abdulfettah Devle de Çin'de düzenlenecek toplantıda, Filistinli gruplar arasındaki bölünmeyi sona erdirme yollarının görüşüleceğini belirtmişti.


Filistin'de yapılan 2006 seçimlerini kazanan Hamas'ın Gazze Şeridi'nde yönetime geldiği 2007'den bu yana, İsrail işgali ve ablukası altındaki Filistin topraklarında siyasi bölünmüşlük yaşanıyor.


#Filistin
#Çin
#Hamas
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