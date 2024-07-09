Hamas Medya Sorumlusu Yeni Şafak’a konuştu: Hannibal Protokolü gizli uygulandı

İsrail ile Hamas arasında 7 Ekim’de başlayan çatışmaların perde arkası deşifre oldu. İsrail ordusunun 7 Ekim saldırıları sırasında İsrailli esirleri de öldürmeyi öngören "Hannibal Protokolü"nü İsrail ordusunun askeri noktalarında ve Gazze sınırında uyguladığı belirtildi. Konuya ilişkin Hamas’ın Medya Sorumlusu Velid Kilani Yeni Şafak’a açıklamalarda bulundu. 7 Ekim’de İsrail’in kendi vatandaşlarını öldürdüğünü ifade eden Kilani, “Direniş, 7 Ekim’de işgal altında olan yerlere girdi. Daha sonra tanklar ve bazı uçaklar gelip direnişçilerin bulunduğu yerleri bombalamaya ve direniş tarafından tutulan İsrailli esirleri öldürmeye başladı. O esnada sokaktan geçen İsrailliler de hedef alındı. Aynı zamanda birçok sivilinde evleri ve arabaları ateşe verildi” dedi.

Siyonistler başlangıçta medyada yalan anlatımlarla direnişin dünya genelindeki imajını zedelemeye çalıştığını belirten Kilani, “Amerika’nın desteklediği CNN'de bir kadın muhabir direnişin çocukları öldürdüğünü, kafalarını kestiğini ve kadınlara tecavüz ettiğini söyleyerek direnişi suçlu göstermeye çalıştı. Fakat şu an İsrail, yaptıklarını kendi ağzıyla itiraf ediyor” diye konuştu. “İsrail savaş helikopteri, 7 Ekim’de çok sayıda sivilin öldürüldüğü müzik festivali alanına ateş açarak kendi vatandaşlarında olan birçok sivili öldürdü” sözlerini sarf eden Kilani, “Bunu yaparken Hannibal Protokolü’nü uygulayarak yaptılar. Bu yasalar İsrail’in kanunları arasında açıkça bulunmuyor. İsrail, bunu gizli bir şekilde uyguluyor ve kamuoyuna paylaşmıyor. Buradan bakıldığında aşırı sağın tutukluları ya da direnişin yanında kim olduğunu umursamadığı da ortada” şeklinde konuştu.