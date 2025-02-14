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Hamas ve İsrail arasındaki takasının 6. turunda 369 Filistinli tutsak serbest kalacak

Hamas ve İsrail arasındaki takasının 6. turunda 369 Filistinli tutsak serbest kalacak

16:0014/02/2025, Cuma
AA
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İsrail hapishanelerindeki tutsaklardan 36'sının müebbet hapis cezasına çarptırıldığı belirtildi.
İsrail hapishanelerindeki tutsaklardan 36'sının müebbet hapis cezasına çarptırıldığı belirtildi.

Hamas ile İsrail arasındaki esir takasının altıncı turunda, 3 İsrailli esire karşılık 369 Filistinli tutsağın serbest bırakılacağı açıkladı.

Hamas'a bağlı Esirler Medya Ofisi, esir takasının altında turunda toplam 369 Filistinli tutsağın serbest bırakılacağını açıkladı.

Açıklamada, İsrail hapishanelerindeki tutsaklardan 36'sının müebbet hapis cezasına çarptırılan, 333'ünün ise 7 Ekim 2023'ten sonra Gazze Şeridi'nde alıkonulan Filistinliler olacağı kaydedildi.

Serbest bırakılacak 3 İsrailli esirin ismi açıklanmıştı

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları Sözcüsü Ebu Ubeyde, 15 Şubat'ta yapılacak esir takasının 6. turunda serbest bırakılacak 3 İsrailli esirin Alexandre Sasha Troufanov, Sagui Dekel-Chen ve Yair Horn olduğunu duyurmuştu.

İsrail Başbakanlık Basın Ofisi'nden yapılan açıklamada, Hamas'ın yarın serbest bırakması beklenen 3 esirin isimlerinin arabulucular Katar ve Mısır aracılığıyla Tel Aviv yönetimine ulaştırıldığı ve listenin "kabul edildiği" belirtilmişti.

Hamas, 10 Şubat'ta İsrail'in ateşkes anlaşmasındaki taahhütlerini yerine getirmediği gerekçesiyle esir takasının altıncı turunda esirlerin bırakılmasını askıya alındığını bildirmişti.

Dün arabulucu ülkelerin İsrail'in ateşkes anlaşmasıyla ilgili engellerini kaldırma taahhüdü üzerine, Hamas anlaşma kapsamında esir takasını uygulamaya devam edeceğini duyurmuştu.

Esir takasının ilk 5 turunda, İsrail hapishanelerindeki 766 Filistinli esir ile Gazze'deki 16 İsrailli ve 5 Taylandlı esir serbest bırakılmıştı.

#Hamas
#İsrail
#Filistimn

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