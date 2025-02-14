Hamas ve İsrail arasındaki takasının 6. turunda 369 Filistinli tutsak serbest kalacak

Açıklamada, İsrail hapishanelerindeki tutsaklardan 36'sının müebbet hapis cezasına çarptırılan, 333'ünün ise 7 Ekim 2023'ten sonra Gazze Şeridi'nde alıkonulan Filistinliler olacağı kaydedildi.

Hamas esir takasına hazırlanıyor: Yarınki listede ABD-İsrail çifte vatandaşı da var

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları Sözcüsü Ebu Ubeyde, 15 Şubat'ta yapılacak esir takasının 6. turunda serbest bırakılacak 3 İsrailli esirin Alexandre Sasha Troufanov, Sagui Dekel-Chen ve Yair Horn olduğunu duyurmuştu.

İsrail Başbakanlık Basın Ofisi'nden yapılan açıklamada, Hamas'ın yarın serbest bırakması beklenen 3 esirin isimlerinin arabulucular Katar ve Mısır aracılığıyla Tel Aviv yönetimine ulaştırıldığı ve listenin "kabul edildiği" belirtilmişti.